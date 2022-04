Xiaomi lance 3 nouveaux membres de la Série Redmi Note 11 sur le marché marocain

Composée de trois smartphones très élégants et ultra-performants, les nouveaux membres de la Série Redmi Note 11 de Xiaomi permettent au plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder à des expériences mobiles de pointe.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Xiaomi lance également plusieurs produits AIoT sur le marché marocain.

Casablanca, Maroc, 14 avril 2022 – Xiaomi vient d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de nouveaux membres dans la Série Redmi Note 11 au Maroc. Très populaire à travers le monde entier, cette Série est déclinée en trois nouveaux modèles d’appareils : le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ces trois smartphones de la Série Redmi Note 11 jouissent de spécifications et de caractéristiques de très haut niveau. Et pour cause, leur dotation s’enorgueillit de la présence, entre autres, d’un dispositif de caméra de pointe, mais aussi d’un très innovant système de recharge rapide et d’un écran ultra-immersif à affichage dynamique SoC. Ces trois smartphones sont en outre proposés à des prix qui défient toute concurrence.

Une technologie phare pour des photos exceptionnelles

Le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro+ 5G se parent de capteurs primaires de 108MP qui vous permettent d’immortaliser tous les moments importants de votre vie en haute résolution et avec une précision tout simplement bluffante. Intégrant un capteur de haute qualité de 1/1,52″, l’appareil photo principal tire parti de la technologie de regroupement de pixels 9-en-1, ainsi que de la double sensibilité ISO native. Un tel dispositif permet d’obtenir des images incroyables qui sont riches par leur gamme dynamique et par leurs performances chromatiques. Même en cas de faible luminosité, les photos obtenues seront toujours caractérisées par leurs époustouflants niveaux de précision. Ils sont aussi en outre équipés d’un appareil photo ultra grand angle de 8MP qui élargit la perspective de 118 degrés. Les trois smartphones sont dotés d’un appareil photo macro de 2MP qui capture les détails les plus subtils. Pour le Redmi Note 11 Pro, il dispose aussi d’un appareil photo de profondeur de 2MP qui vous permet de générer des effets bokeh naturels. La face avant des Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G est également dotée d’une caméra de 16MP qui vous donne accès à des selfies toujours clairs et naturels.

Un écran AMOLED DotDisplay FHD+ avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le tout cadré par un boîtier à bords plats ultra-tendance.

Équipée d’un écran dont le taux de rafraîchissement est capable d’atteindre les 120 Hz et dont le taux d’échantillonnage tactile flirte allégrement avec les 360 Hz, les nouveaux arrivés de la Série Redmi Note 11 améliorent plus que jamais votre expérience à l’écran en vous proposant du contenu vidéo encore plus fluide et sans le moindre décalage, tout en vous faisant bénéficier d’une tactilité hors pair. Ils sont également dotés d’un écran AMOLED 120Hz fluide FHD+ pour des détails extraordinairement brillants. Ses 1200 nits vous garantiront une clarté et une luminosité suffisantes même si vous utilisez votre smartphone en plein soleil.

Ce superbe écran est cerné par un boîtier ultra-tendance à bords plats. De plus, et grâce aux deux haut-parleurs super linéaires qui sont situés en haut et en bas des smartphones de la Série Redmi Note 11, profitez d’un son stéréo extrêmement immersif et idéal aussi bien pour les jeux que pour les vidéos pour une l’expérience encore plus complète et considérablement plus aboutie.

Des performances de pointe à tous les niveaux

Le Redmi Note 11 Pro vous permet de surmonter toutes sortes de défis grâce à son processeur MediaTek Helio G96 octa-core avancé et ses 8 GB de RAM. Le Redmi Note 11 Pro 5G lui est équipé d’un processeur Snapdragon® 695 5G qui délivre des performances de pointe tout en restant très économe en énergie. En outre, les trois modèles sont équipés d’une batterie très haute autonomie de 5 000 mAh. Le Redmi Note 11 Pro et le Redmi 11 Pro 5G sont tous deux dotés de la fonction de recharge turbo 67W de Xiaomi, qui permet de recharger la batterie du smartphone à hauteur de 50 % en seulement 15 minutes. Pour sa part, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est le premier à intégrer la fonction de Xiaomi HyperCharge 120W qui permet de le recharger de 0% à 100% en 15 minutes à peine. Construit avec deux pompes de charge à la pointe de la technologie pour offrir une vitesse de charge fulgurante, l’appareil garantit également la sécurité et la stabilité de la charge avec plus de 40 fonctionnalités, et a obtenu la certification Safe Fast-Charge System du TÜV Rheinland. Ce téléphone de premier plan est équipé d’un processeur SoC Mediatek Dimensity 920.

Le Redmi Note 11 Pro est disponible en deux variantes : 6GB+128GB au prix de 3249 DHS et 8GB+128GB au prix de 3449 MAD. Quant au Redmi Note 11 Pro 5G,il est disponible en 8GB+128GB pour 3699 MAD. Et enfin, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est disponible en 8GB+256GB pour 4699 MAD.

Une large gamme de produits AIoT signés Xiaomi, arrive au Maroc

Xiaomi est plus qu’une simple marque de smartphones. A ce titre, la marque vient de lancer plusieurs autres produits au Maroc. Tous ces produits sont conçus pour apporter un maximum de commodité et de facilité aux utilisateurs.

Mi Smart Projector 2 Pro: Transformez votre maison en salle de cinéma

Découvrez la magie d’avoir une salle de cinéma à la maison grâce au Mi Smart

Projector 2 Pro. Cet appareil compact projette un grand écran de 60 à 120 pouces et produit des images claires et détaillées en résolution FHD 1920 x 1080. Doté d’une puce DMD 0,47″ améliorée, le Mi Smart Projector 2 Pro est capable d’atteindre une luminosité maximale de 1300 lumens ANSI, délivrant ainsi des images très nettes même en plein jour. La prise en charge de la norme HDR10 améliore le taux de contraste, tout en élargissant la gamme de couleurs afin de créer des images vivantes et plus vraies que nature. Doté à la fois d’un capteur Tof et de capacité de mise au point par caméra, le projecteur effectue une mise au point automatique de l’image en seulement 2 secondes, ce qui permet une installation rapide et facile.

Le Mi Smart Projector 2 Pro est disponible pour 8990 MAD.

Xiaomi Buds 3T Pro: Une expérience d’écoute exceptionnelle

Xiaomi lance les Xiaomi Buds 3T Pro au Maroc, offrant ainsi une expérience d’écoute de nouvelle génération aux utilisateurs, ainsi qu’un son de niveau studio qui est toujours accompagné de détails riches et d’une distorsion minimisée. Les Xiaomi Buds 3T Pro sont dotés d’une combinaison innovante d’avancées matérielles et logicielles, notamment d’un haut-parleur dynamique à double aimant de 10 mm avec revêtement DLC par sections, ainsi que du système de prise en charge du codec audio LHDC 4.0.

Les Xiaomi Buds 3T Pro bénéficie également d’une qualité ANC inégalée. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes ANC en fonction de leurs besoins et atteindre ainsi d’incroyables performances d’annulation du bruit pouvant aller jusqu’à 40dB. Le mode adaptatif permet aux écouteurs de changer de mode automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant, tandis que le mode transparence permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement lors de leurs déplacements. En outre, les Xiaomi Buds 3T Pro sont dotés de la fonction audio dimensionnelle de nouvelle génération, qui crée un paysage sonore à 360 degrés, comme si vous étiez assis dans une salle de théâtre ou en plein coeur d’un concert en direct. Et pour porter l’expérience immersive à un niveau supérieur, Xiaomi Buds 3T Pro est également capable de prendre en charge le mode de suivi des mouvements de la tête, permettant ainsi à chaque détail sonore de maintenir sa position même lorsque les auditeurs bougent la tête. De plus, ils sont capables d’être connectés en même temps à deux appareils différents.

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont disponibles pour 1099 MAD.

Xiaomi Soundbar 3.1ch: Une qualité audio extraordinaire

Xiaomi lance la Sound Bar 3.1ch. Il s’agit d’une barre de son au design élégant qui se distingue par sa finition noire mate et par son profil fin qui peut mettre en valeur votre salon. La barre de son Xiaomi 3.1ch est dotée de trois canaux de haut-parleurs et de tweeters, ainsi que d’un caisson de basse sans fil qui vous garantit un son dynamique et puissants. Elle est capable de prendre en charge les systèmes de son DTS ® Virtual : X et Dolby Audio™. La barre de son peut atteindre une puissance de sortie maximale de 430 W, tout en disposant d’un mode nuit qui comprime les plages dynamiques de manière à réduire les bruits trop soudains. La Xiaomi Soundbar 3.1ch offre divers modes audios pour s’adapter à différents besoins, tout comme elle s’ajuste automatiquement aux meilleurs paramètres pour le contenu audio en cours de lecture lorsque le IA mode est activé.

La Xiaomi Sound Bar 3.1ch est disponible à partir de 2490 MAD.