Nabil Mouline : "Tarik Ibn Zyad est loin d'être un héros”

Smyet bak ?

Mohammed El Fatmi.

Smyet mok ?

Rabia.

Nimirou d’la carte ?

A431177

Avez-vous regardée la série “Fath Al Andalus” ?

Je regarde cette série comme beaucoup de monde et suis les débats qu’elle a provoqués… Et c’est intéressant d’un point de vue sociologique. Dans notre pays où moins de 1% de la population consacre du temps à la lecture, il est intéressant de relever qu’une bonne partie de nos concitoyen(ne)s puisent leur culture, notamment historique, dans les productions audiovisuelles. Si cette démarche n’est pas en soi négative, il est important de souligner la précaution qu’il faut avoir vis-à-vis de cette offre. Dans le cas que vous évoquez, il s’agit avant tout d’une fiction dont il ne faudrait attendre ni un discours scientifique ni, à l’inverse, un discours exaltant un certain nationalisme vraisemblablement attendu par les diffuseurs. Fath Al Andalus est, selon moi, un produit de divertissement, plutôt folklorique, qui a le mérite de montrer une nouvelle fois l’intérêt qu’ont les Marocain(e)s pour leur histoire.

Prêt à conseiller à…