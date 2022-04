Avions militaires : deux entreprises aérospatiales belges et une américaine signent un partenariat avec le Maroc

Ce partenariat vise à favoriser le développement international du groupe belge, tout en soutenant les besoins de maintien en puissance de l’armée de l’air marocaine et en apportant des emplois de haute technologie ainsi que des compétences techniques non négligeables dans le pays, annonce le groupe Blueberry dans un communiqué.

Il s’agit ainsi de la première réalisation dans le cadre de la loi visant à permettre au Maroc de développer une activité militaro-industrielle et de défense, tout en tirant des bénéfices stratégiques et économiques.

Maintenance d’avions militaires

Le partenariat comprend la construction d’un centre de 15 000 m² pour la maintenance, la réparation, la révision et la mise à niveau (MRO&U) des avions et hélicoptères militaires à l’aéroport de Benslimane, tout en soutenant la création de 300 emplois.

« Nous sommes extrêmement fiers d’entamer ce nouveau partenariat avec le Royaume du Maroc et Lockheed Martin. Nous sommes également très heureux de voir MAM rejoindre notre réseau international de solutions MRO&U, apportant des opportunités de développer une nouvelle expertise sur d’autres plateformes » a affirmé Stéphane Burton, PDG du groupe Blueberry, dans le communiqué.

Danya Trent, vice-présidente du groupe Lockhead Martin, a elle indiqué que « cette importante coopération est le résultat de plusieurs années d’évaluation et de discussions qui garantiront que le Maroc reçoive les meilleures installations industrielles, les équipements, formation et certification pour répondre aux exigences de maintien en puissance de l’armée de l’air royale marocaine et d’autres clients internationaux » .

Pour rappel, le groupe Blueberry opère au Maroc depuis 2012 à travers sa filiale Sabca Maroc qui a récemment annoncé un investissement de plus de 180 millions de dirhams (17 millions d’euros) dans la construction d’un nouveau site de 16 000 m² qui accueillera la chaîne d’assemblage d’aérostructures Pilatus, Airbus et Dassault dans la zone de Nouaceur.

Elle a également participé, en coopération avec l’armée de l’air marocaine, à la modernisation de ses Dassault Mirage F1 et Alphajet.