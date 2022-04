Asma Lamrabet réconcilie islam et droits des femmes

Asma Lamrabet est médecin biologiste et théologienne. Internationalement reconnue pour son travail de réinterprétation du Coran, elle est l’auteure de nombreux essais, dont Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ? paru en 2012, une relecture féministe du texte religieux.

Elle a également été directrice du Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita mohammadia des oulémas du Maroc, avant d’en démissionner en 2018 suite à un débat houleux sur l’égalité entre femmes et hommes dans l’héritage.

C’est que depuis plus de dix ans, Asma Lamrabet dénonce le sexisme des dogmes religieux et la politisation du corps des femmes musulmanes, autant dans les pays occidentaux que musulmans. En 2016, elle publie Croyantes et féministes, un autre regard sur les religions.

La théologienne n’en est pas à son premier essai sur le féminisme islamique, elle a déjà publié plusieurs ouvrages pour une relecture féministe des textes scripturaires, et une réinterprétation adaptée au contexte actuel.

Cet ouvrage est le plus concis et probablement le plus accessible de sa bibliographie qui vient gratter des siècles de couches d’interprétations religieuses discriminatoires envers les femmes. Il s’adresse particulièrement aux “jeunes musulmanes qui ne se retrouvent ni dans la voie traditionaliste ni dans un modernisme sans spiritualité”, comme le spécifiait l’auteure dans une interview accordée au magazine belge Alter Échos en 2017.

«Croyantes et féministes - Un autre regard sur les religions -»

Asma Lamrabet 75 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Elle était une foi…

Dans ce même échange, elle déclare : “Ma vision est décoloniale, je suis très critique par rapport à certaines pensées hégémoniques occidentales, autant que je suis critique par rapport à la tradition religieuse musulmane. Je prône une vraie troisième voie.”

Une voie entre l’islamophobie et le patriarcat religieux. Et une théologienne sur deux fronts, dont les armes sont les sciences sociales et l’aspiration spirituelle pour réconcilier foi et émancipation. Car Asma Lamrabet espère un jour que les femmes n’auront plus à choisir entre “quête de sens” et “quête de droits”.

C’est ce qu’on appelle le féminisme islamique, oxymore pour certains, nécessité pour d’autres. Dès l’introduction de Croyantes et féministes, le décor est ainsi posé: “Est-ce vraiment le religieux qui opprime les femmes ou un patriarcat sociopolitique qui s’est réapproprié ce religieux afin de toujours mieux asseoir son pouvoir ?”

Asma Lamrabet rappelle que même les pays où la sécularisation est acquise font face à “une culture mondiale de l’inégalité entre femmes et hommes qui transcende toutes les sociétés, tous les systèmes politiques et toutes les cultures”.

Pour appuyer cette idée, elle explore les multiples discriminations contre les femmes dans les différentes interprétations religieuses de l’hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme, pour en venir enfin à l’islam auquel est consacré un chapitre entier, car “c’est aujourd’hui surtout autour de l’islam que s’accumulent préjugés, malentendus et amalgames sur sa supposée prédisposition à une discrimination envers les femmes”.

Il s’agit ensuite pour la théologienne de “déconstruire la lecture patriarcale traditionnelle des sources scripturaires, et d’en proposer une nouvelle lecture interprétative, réformiste et contextualisée”. Autrement dit, elle appelle à distinguer l’esprit et le texte, dans une double lecture à même de balayer ce qu’elle qualifie de “malentendus”. Une approche réformiste pour que le message spirituel puisse être plus en phase avec le monde actuel et ses défis.