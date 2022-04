La reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, cadeau providentiel pour le tourisme sur les deux rives du détroit de Gibraltar

Après deux ans d’arrêt, le Maroc et l’Espagne ont redémarré, ce mardi 12 avril, leurs liaisons maritimes. La décision avait été actée par les deux pays dans la feuille de route conjointe établie suite à la rencontre entre Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, jeudi 7 avril. Celle-ci prévoit que « les liaisons maritimes de passagers entre les deux pays seront rétablies immédiatement et de façon graduelle jusqu’à l’ouverture de l’ensemble des fréquences ». Le document mentionne également l’opération Marhaba, appelée Paso del Estrecho (traversée du Détroit) en Espagne, dont les préparatifs « seront entamés dans cette même perspective ». Il ne manquait plus alors qu’à définir une date afin de redémarrer les machines des ferrys et autres navires de part et…

