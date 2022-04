Lancement effectif du programme gouvernemental FORSA, une opportunité inédite pour les porteurs de projets

Le programme gouvernemental FORSA a été déployé officiellement, ce 7 avril 2022, dans l’ensemble des régions du Royaume. Annoncé par le gouvernement le 11 mars dernier, ce programme ambitieux dispose d’une enveloppe d’1,25 milliard de dirhams pour la seule année 2022. Un budget qui permettra d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets, 10.000 au total, d’ici fin 2022.

D’un côté, le dispositif d’accompagnement comprend une formation en e-learning pour l’ensemble des projets retenus, suivie d’une incubation de 2,5 mois au profit des projets les plus innovants. Les appels d’offres ont déjà été lancés pour sélectionner les établissements partenaires parmi les incubateurs locaux, représentés par les organismes de la société civile, spécialisés dans l’accompagnement et le suivi des projets entrepreneuriaux.

De l’autre, le volet financement prévoit un prêt d’honneur à taux 0, allant jusqu’à 100.000 Dh, dont une subvention de 10.000 Dh pour l’ensemble des projets retenus. Entièrement financé par l’État, le programme permet aux porteurs de projets de rembourser le prêt sur une durée maximale de 10 ans, avec un différé de 2 ans.

L’approche novatrice de FORSA, combinant accompagnement et financement, ouvre un accès juste, équitable et inclusif aux compétences et au capital nécessaires à l’entrepreneuriat, en phase avec les Hautes Orientations Royales pour la promotion de l’investissement et de l’emploi. C’est une opportunité nationale pour développer le potentiel de toutes celles et ceux qui ont les idées et la motivation nécessaires pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Un engagement concret en faveur de toutes les personnes qui ont un projet mais qui manquent d’outils et de capital pour y parvenir.

L’équité régionale est un autre engagement de FORSA pour faire de la création d’entreprise un levier de développement socio-économique adapté aux besoins de chaque région, tout en stimulant l’écosystème déjà existant.

Par ailleurs, l’implication des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial dès les premières étapes de conception a permis un déploiement rapide et efficace du programme, avec l’appui d’un réseau de partenaires solides au niveau des régions, notamment les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), les organismes de microfinance et les incubateurs locaux.

Le programme concerne l’ensemble des résidents au Maroc et les Marocains établis à l’étranger, âgés de 18 ans et plus, qu’ils soient porteurs d’idées ou de projets d’entrepreneuriat ou fondateurs de TPE de moins de 3 ans. L’éligibilité à cet accompagnement ne nécessite aucun pré-requis de diplôme, de qualification ou d’expérience. Tous les secteurs d’activité sont éligibles.

Les porteurs de projets peuvent déposer directement leur dossier en ligne via la plateforme digitale dédiée : www.forsa.ma ou demander assistance auprès des Desks FORSA ouverts à cet effet dans les 12 régions. Un centre d’assistance téléphonique (5544) sera également mis à disposition des porteurs de projets et aura pour rôle de les orienter tout au long du processus, qu’il s’agisse de demandes d’informations, de candidature via la plateforme, ou encore de prises de rendez-vous pour les entretiens, etc.

Chaque projet soumis via la plateforme est examiné par des experts qui évaluent, d’une part, le niveau d’engagement du candidat et, de l’autre, la faisabilité du projet et son potentiel de développement pour la région. Les candidats sélectionnés à ce stade sont ensuite convoqués pour un entretien avec un expert au niveau de leurs régions. À l’issue de cette étape, leurs dossiers seront évalués par une commission régionale qui entérinera les candidatures retenues.