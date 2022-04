Xiaomi continue d’innover en matière de technologie abordable et innovante.

Xiaomi Corporation vient d’annoncer le lancement très prochain au Maroc des très attendus Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Les Séries Redmi Note se sont toujours démarquées par leurs appareils dotés de technologies de pointe et de fonctionnalités exceptionnelles, en plus d’être accessibles à toutes les bourses. Les Séries Redmi Note 7 et 8 ont été des pionnières avec l’une des meilleures technologies de caméra disponibles, en introduisant des caméras de 48MP et 64MP au milieu de gamme, à une époque où d’autres proposaient encore des caméras de 12MP. Les Séries Redmi Note 9 elles, ont introduit la charge rapide de 30W, tout en se démarquant remarquablement avec leurs batteries longue durée et leurs solides performances. Enfin, Les Séries Redmi Note 10 ont rendu accessible l’appareil photo de 108 MP à des prix très abordables tout en étant saluée pour leurs fonctionnalités modernes, leurs processeurs puissants et leurs prix.

Plus que de simples smartphones

Avec plus de 250 millions d’utilisateurs à date dans le monde, les Séries Redmi Note continuent de repousser les limites du possible.

Le lancement des Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G, est une des étapes clés de la stratégie internationale de Xiaomi qui aspire à rendre les technologies les plus innovantes accessibles et abordables au plus grand nombre.

Ces nouveaux modèles représentent un véritable appel à l’action pour les fans de Xiaomi, les incitant à relever haut la main tous leurs défis quotidiens et à devenir, jour après jour, une meilleure version d’eux-mêmes. A noter également que l’entreprise s’apprête à lancer, très prochainement, de nouveaux smartphones ainsi que des produits AIoT qui permettront aux utilisateurs marocains de mieux optimiser leur mode de vie et de profiter au maximum de chaque instant.