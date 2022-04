L’Université Mundiapolis signe une convention de partenariat avec Orange Maroc afin de soutenir l’entrepreneuriat.

L’Université Mundiapolis a signé ce jeudi 07 avril 2022 une convention de partenariat avec l’opérateur téléphonique Orange Maroc en présence du Directeur Général de Orange Maroc, M. Hendrick KASTEEL, et du Directeur Général de l’Université Mundiapolis, M. Abdelmounim BELALIA, ainsi que les équipes de direction des deux institutions et les étudiants de l’Université Mundiapolis.

Ce rapprochement entre Orange Maroc, à travers Orange Digital Center et l’Université Mundiapolis à travers son Career Center vise à contribuer à la formation des « change makers » de demain dans le domaine du numérique et à soutenir l’entreprenariat innovant en renforçant l’employabilité dans un monde qui change.

Cette convention met en place un projet d’accompagnement qui a pour but de faire profiter les étudiants de l’Université Mundiapolis des dernières innovations en matière de nouvelles technologies, et d’assurer leur encadrement et leur intégration dans le milieu professionnel.

Ce partenariat propose un large champ de formations et de programmes d’entreprenariat et d’innovation (Hackathon, Boot camp, ateliers au FabLab…etc.) et ce, autour des métiers du développement digital et du numérique, pouvant servir tous les étudiants de différentes spécialités.

Lors de cette cérémonie de signature, M. BELALIA a déclaré qu’il s’agit d’une convention qui donnera aux étudiants l’occasion d’explorer une entreprise innovante et qui leur permettra d’effectuer des stages et des immersions professionnelles en étant accompagnés par des experts du métier.

M. Hendrick KASTEEL a ajouté que ce partenariat entre dans le cadre des missions et valeurs de l’entreprise basées sur la responsabilité et l’ouverture et que la convention signée est l’occasion de travailler ensemble afin d’imaginer et créer des solutions qui constituent le monde de demain.