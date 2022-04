Lancement officiel de la marque AMAZFIT et ses produits au Maroc

Lors d’une cérémonie de lancement la marque AMAZFIT spécialisée en gadgets connectés Sport&Health a dévoilé dernièrement sa gamme de SmartWatchs commercialisée au Maroc à savoir AMAZFIT GTR2 et GTR 2e, AMAZFIT GTS 2 et GTS 2e en plus d’AMAZFIT T-REX Pro ; nous décortiquerons ensemble dans cet article les spécifications techniques de chaque modèle ainsi que les prix qui reste raisonnable vis-à-vis la qualité proposée.

Spécifications de la GTR 2

AMAZFIT a lancée 2 versions de la GTR 2, GTR 2 Classique et GTR 2 Sport, unique différence la classique pèse 39 grammes et vient avec un corps en acier inoxydable et un bracelet en cuir tandis que la version Sport pèse 32 grammes et vient avec un corps en alliage d’aluminium.

La GTR 2 de dimensions de 46,4 x 46,4 x 10,7 mm avec un écran AMOLED 1,39 pouces de résolution 454 x 454 pixels et d’une batterie dont l’autonomie passe de 14 jours en utilisation normale à 38 jours en mode économique permet de profiter au maximum des différentes fonctionnalités dont la mesure de la pression artérielle, la réception d’appels via Bluetooth et la musique à travers une mémoire interne dédiée.

Spécifications de la GTR 2e

La GTR 2E vient avec corps en alliage d’aluminium et des dimensions de 46,5 x 46,5 x 10,8 mm, un écran AMOLED 1,39 pouces de résolution 454 x 454 pixels et une batterie dont l’autonomie passe de 12 jours en utilisation normale à 14 jours en mode économique et pèse que 32 grammes.

Spécifications de la GTS 2 Mini

La GTS 2 Mini vient avec un écran tactile AMOLED 1,55 pouces avec couleurs améliorées et 450 nits d’éclairage, sa batterie de passer de 7 jours d’autonomie en utilisation intensive à 14 jours en utilisation normale ou même à 21 jours en mode économique. La GTS 2 Mini est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Spécifications de la T-REX Pro

La montre Amazfit T-Rex Pro est de conception robuste et solide de dimensions 47,7 X 47,7 X 13,5 mm en Polycarbonate et qui pèse 59,4g, un écran 1,3” AMOLED de résolution 360×360 pixels.

La montre vient avec une étanchéité à l’eau jusqu’à 100 mètres, une batterie qui dure jusqu’à 18 jours et un système GPS permettant une précision inédite même dans les conditions les plus intense.