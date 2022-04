Emirates introduit des options de paiement très flexibles qui offrent de nouvelles possibilités aux voyageurs marocains

Les voyageurs Marocains peuvent désormais bénéficier d’options de paiement ultra pratiques et très flexibles lorsqu’ils planifient de voyager avec Emirates. La compagnie aérienne a introduit des options de paiement simplifiées accessibles en temps réel aux voyageurs à partir du site web et de l’application de la compagnie.

Les clients Marocains peuvent ainsi utiliser leurs cartes de débit et de crédit (cartes Visa et Mastercard émises par toutes les banques locales au Maroc) afin de réserver des billets d’avion qui seront émis en quelques minutes. Le directeur national d’Emirates au Maroc, Khalfan Al Salami, a déclaré que les options de paiement par cartes de débit et de crédit locales, procurent aux voyageurs une plateforme de réservation et de paiement extrêmement facile à utiliser.

« Emirates est en permanence engagée à faciliter la vie de ses clients en leur proposant des options de paiement sans cesse améliorées pour leurs réservations en ligne. De nombreux clients au Maroc aspirent à accéder à plus de flexibilité et de choix lorsqu’il s’agit de réaliser des paiements en ligne pour finaliser leurs plans de voyage. Nous avons travaillé très dur pour leur fournir des expériences sécurisées et sans friction grâce à nos partenaires bancaires locaux », a déclaré M. Khalfan.

Emirates ne cesse d’étoffer son réseau de lignes et poursuit sa stratégie qui vise à optimiser sa présence sur ses marchés clés et ce dans le but de répondre à la demande croissante en matière de voyages d’affaires et de loisirs. Actuellement, la compagnie dessert plus de 130 destinations à travers le monde et assure sept vols hebdomadaires à partir de Casablanca et en direction de Dubaï, et bien et au-delà.

Emirates ne cesse de travailler à garantir un maximum de confiance à ses passagers. La santé et le bien-être de ses passagers étant une priorité absolue, Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures de sécurité. La compagnie ne cesse de consolider sa place de leader du secteur en proposant des produits et des services innovants qui répondent à tous les besoins de ses passagers. Pour plus d’informations sur Emirates, y compris sur la manière de réserver des vols et sur la liste complète des conditions générales, visitez le site emirates.com/ma ou le bureau de vente Emirates.