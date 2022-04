DiliTrust, la référence d’excellence pour la digitalisation sécurisée des conseils d’administration !  

Une des conséquences positives de la pandémie de la Covid-19 est certainement l’accélération du chantier de la digitalisation au Maroc, qui bien que lancé depuis plusieurs années peinait à prendre son essor.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cependant, cette digitalisation n’a pas été sans occasionner des changements de fond dans les pratiques de gouvernance des entreprises, et faire émerger de nouvelles problématiques telle que la protection des données. C’est pour faire face à ces nouveaux enjeux que les plus grands groupes marocains ont adopté de nouvelles solutions digitales pour les accompagner dans cette transition nécessaire.

Avec une accélération de la digitalisation des entreprises marocaines depuis 2017, DiliTrust a su se positionner comme le partenaire privilégié des plus grands groupes du pays, dans la transition numérique de leurs instances de gouvernance.

« Notre groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 8 millions de dirhams au Maroc et notre objectif est d’atteindre les 20 millions d’ici 3 ans » explique Yacine Gouich, Directeur Général de DiliTrust MEA.

Plus de 100 clients ont fait appel au spécialiste des solutions de gouvernance d’entreprise, dont de grandes organisations telles que : Al Mada, Managem, Attijariwafa Bank ainsi que le Groupe CDG. Toutes ces entreprises ont mis en place le module de digitalisation des instances (Board Portal) de la suite DiliTrust Governance afin de dématérialiser la gestion des réunions de leur conseil d’administration et divers comités. Pour le quart des entreprises de la bourse de Casablanca, le choix s’est systématiquement porté sur DiliTrust qui proposait non seulement la meilleure interface utilisateur, mais surtout les meilleures garanties en terme de protection souveraine des données.

En effet, au vu de l’augmentation des risques de cyber attaques dans le monde (estimé à plus de 10% par rapport à l’année dernière) et de la portée de la réglementation américaine du CLOUD act, la protection des contenus décisionnels échangés lors des réunions de gouvernance des entreprises marocaines est devenue critique.

C’est pourquoi la DGSSI (Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information) a fixé un dispositif de protection des systèmes d’information sensibles à travers le décret n° 2-15-712 du 22 mars 2016, imposant notamment l’hébergement des données sensibles au sein du territoire marocain.

DiliTrust est le seul éditeur de solutions de gouvernance à proposer l’hébergement des données dans un datacenter situé sur le territoire marocain, en conformité avec les directives de la DGSSI. De plus, les solutions de DiliTrust bénéficient également de la certification ISO 27001, le plus haut standard international de sécurité de l’information.

Leader sur le marché de l’Afrique francophone, DiliTrust opère également à l’international avec des groupes de renommée.