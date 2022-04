L’Association AHL OUAZZANE a l’honneur de vous inviter à suivre avec elle le programme dédié aux évènements

L’Association AHL OUAZZANE, pour le Développement Humain & la Promotion de la Ville, a l’honneur de vous inviter à suivre avec elle le programme dédié aux évènements que nous comptons organiser en ville, dans le cadre d’un projet ayant pour mission d’accompagner Ouazzane dans différents secteurs notamment :

La Promotion de la ville (Huile d’Olives, Tourisme, Patrimoine Historique….

Les Programmes d’inclusions économique (Coopératives) ;

Les Actions Sociales : Santé, Personnes âgés (Caravanes Médicales, Caravanes de Dons) ;

La Culture de la Région : Festivals, Moussems….

La Jeunesse de la ville : Formation & Education

Le Sport (Des terrains de proximité, Tournois Inter-Lycées & Inter-quartiers

L’objectif principal de notre association est de mettre en place la feuille de route nécessaire pour redynamiser lesdits secteurs d’activités à travers un plan d’actions annuel riche en activités. Notre stratégie est de lancer et piloter des projets à fort potentiel, en se penchant sur les richesses actuelles de la ville, en y apportant des best-practices de villes modèles, en termes d’actions et d’activités.

Dans la volonté de réussir ce challenge et faire rayonner la ville de Ouazzane, notre Association désire lancer une vaste campagne de communication afin de la promouvoir à grand échelle. Nous comptons traiter avec les différents partenaires institutionnels, politiques et société civile.

Ci-après le programme :

Activités du mois de Mars :

Déplacement de 2 Médecins plus Coach pour venir en aide aux enfants nécessiteux d’un suivi psychologique

Journée sportive animée par l’association du Basket-ball (formation & coaching)

Déplacement à Merzouga le 20-21-22/03/2022 pour participer via un Stand dans un évènement ou on va cibler une grande partie d’étudiants et leurs présenter les circuits touristiques déjà prêts de la ville d’Ouazzane

Activités du mois d’Avril :

Distribution de dons sous forme de panier aux familles nécessiteuses sur la ville d’Ouazzane & Régions

Ftour & Soirée Ramadanesque à l’hôtel Farah Casablanca

Participation aux évènements artistiques et culturelle organisés par le Conseil Régional de la ville

Activités du mois de Mai :

Tournoi de Tennis en collaboration avec la FRMT

Caravane Médicale (Ophtalmologie, Pédiatrie, Gynécologie)

Participation aux festivités hébraïques d’Hiloula et d’Hanoukka (Rabi Amrane) à ASJENE région Ouazzane.

Activités du mois de juin :

Appel à projet en faveur des jeunes de Ouazzane concernant la réalisation des courts métrages dont les lauréats seront présentés lors du festival du mois de Novembre.

Lancement de la chanson dédiée à la ville en vue de la promotion de son image au niveau National qu’International.

Activités du mois de Septembre :

Distribution de fourniture scolaire et de produits d’hygiène dans les établissements scolaires pour 500 enfants.

Meeting sur l’Agriculture (formation sur les nouvelles techniques à utiliser).

Activités du mois de Novembre :

Festival & Forum sur Ecotourisme avec la participation des Tours opérateurs du Maroc et de l’étranger.