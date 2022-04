Relifiting en vue pour le siège du ministère de la Justice à Rabat

Le ministère de la Justice a désigné l’architecte Issam Berdouz pour les travaux d’aménagement de son siège sis place Mamounia à Rabat. Berdouz était en concurrence avait quatre autre cabinets, dont Afassi Architecture Company, qui avait décroché en 2021 le concours architectural de la Cité des métiers de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) dans la région Guelmim-Oued Noun. Berdouz a, d’après le procès-verbal de l’ouverture des plis, présenté l’offre la plus « avantageuse ». Le ministère avait prévu un budget de 14,3 millions de dirhams (hors taxes) pour ces prestations, mais le cabinet choisi a soumis une offre financière légèrement supérieure à 12 millions de dirhams. Dans le détail, le ministère prévoit des reliftings de la façade de son bloc est, de l’accès à son bloc ouest et de son patio, ainsi que le réaménagement des trois accès extérieurs du complexe accueillant le ministère, de l’espace vert central et de son front office. Celui-ci…

