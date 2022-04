Madaëf veut donner une nouvelle vie au Mariott de Fès

Madaëf, la filiale d’investissement touristique de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a réservé une enveloppe de 9,1 millions de dirhams HT pour le relooking des locaux accessibles au public de son hôtel Mariott Jnan Palace à Fès. Un appel d’offres pour la désignation d’un architecte a été ouvert cette semaine, apprend-on de source officielle. D’après nos informations, ces travaux d’aménagement concerneront la boutique de souvenirs existante au rez-de-chaussée de l’établissement, qui sera transformée en point de vente de la franchise Wright Tea. Celle-ci profitera également de l’aménagement de l’ancien piano-bar de 300 m2 pour y installer un salon de thé. Quant au bar de l’hôtel, le Pitch, Madaëf a prévu de le remplacer par un nouveau concept d’inspiration restaurant baptisé Café Belge. Les revêtements et habillages muraux, le comptoir et les portes seront modifiés, les télévisions supprimées et un DJ booth sera intégré au restaurant. Enfin, l’espace piscine devrait être rafraîchi, notamment par le biais d’un traitement…

