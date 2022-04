HUAWEI célèbre le Ramadan 2022 avec des offres inédites sur toute sa gamme de produits

Depuis de nombreuses années, Huawei propose à sa communauté d’utilisateurs des offres à l’occasion du mois du Ramadan. Cette année, la marque met les bouchées doubles pour satisfaire sa communauté d’utilisateurs au Maroc et les offres Ramadan pour 2022 ne font pas exception. Ainsi et à l’achat de certain produits Huawei, tel que des smartphone, montre connecté, Pc portables, Tablettes, plusieurs cadeaux seront offerts.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

A travers cette offre, Huawei souhaite créer une nouvelle dynamique durant ce mois qui constitue aujourd’hui indéniablement un temps fort commercial.

Tout au long du Ramadan Huawei, l’offre inédite permettra aux clients d’obtenir les produits HUAWEI qu’ils désirent en plus d’une panoplie de cadeaux et ce pour tout achat en ligne. Par exemple, pour la famille des smartphones et à l’achat du tout dernier HUAWEI nova 9 deux cadeaux d’une valeur de 1198 MAD sont offert.

Pour la famille des Smart Watch, La WATCH GT 3 est commercialisé à partir de 2399 MAD. Tandis que pour la WATCH GT 2 pro le prix est réduit de 2799 à 2399 seulement.

Les tablettes et ordinateurs portables HUAWEI seront aussi accessibles avec d’autres promotions toutes aussi diversifiées, avec par exemple le MateBook D 15 à un prix à partir de 5990 seulement et un cadeau d’une valeur de 299 Dhs, la Huawei MatePad T à partir de 1799 Dhs et un cadeau offert d’une valeur de 399 dhs.

Les clients peuvent bénéficier de ces offres en visitant les stores HUAWEI ou en accédant à la boutique officielle Iwashop.ma.