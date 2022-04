Thales ouvre un nouveau centre opérationnel de cybersécurité au Maroc

Le centre ouvert par Thales vise à assurer une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le pays et sur l’ensemble du continent africain. “Les SOCs rassemblent des capacités de détection et d’analyse des menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et proposent des réponses en conformité avec les infrastructures et les politiques de cybersécurité du pays”, indique le groupe dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, le directeur général de Thales Maroc, Hicham Alj, a indiqué que “Thales est fier de renforcer son expertise et ses compétences en matière de cybersécurité au Maroc. Le lancement de ce SOC témoigne de l’ambition du Groupe au service du développement des infrastructures de sécurité en Afrique, au plus près des besoins de ses clients. Au-delà de nos capacités d’analyse, nous leur offrons l’accès à une solution hybride de conseil et de supervision de leur activité, gage de montée en compétences et en autonomie sur le long terme.’’

Le groupe souhaite ainsi mettre à disposition de ses clients son expertise dans le domaine de la cybersécurité ainsi que plusieurs solutions d’audit, de consulting ainsi que d’intégration des solutions de cybersécurité développées par Thales.