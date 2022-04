Greentek Media, Régie du Groupe LabelVie, lance le 1er réseau DOOH in-store au Maroc !

e Retail Media s’impose aujourd’hui comme le nouveau canal percutant permettant aux marques de toucher efficacement leurs cibles dans un moment propice à l’interaction.

Nouvelle tendance mondiale, le Retail Media représente désormais un levier stratégique pour les marques afin d’optimiser l’expérience client en magasin et remporter la bataille du dernier mètre.

Greentek Media, leader du Retail Media au Maroc, a mis en place le premier dispositif d’écrans géants au cœur des hypermarchés Carrefour du Groupe LabelVie. Les 72 écrans, installées dans 11 villes du Maroc, touchent 100% des clients en magasin tout en leur garantissant une expérience d’achat agréable et non intrusive.

De nombreuses marques en ont déjà fait l’expérience, avec succès : « Le réel avantage est que cette qualité de visibilité se déroule à l’intérieur du point de vente, favorisant ainsi la conversion des shoppers en réel acheteur. Bravo encore pour ce dispositif très impactant ! », témoigne ainsi Mme Zineb Zilaf, Directrice Marketing de L’Oréal.

Mme Najlae Seffar, Chef de groupe Oulmès, ajoute : « c’est un dispositif impactant permettant de rester dans le top of mind de nos shoppers tout le long de leur shopping mission. Des touchpoints de proximité qui permettent de communiquer des messages adaptés tout en offrant une expérience phygitale ».

Greentek Media met aujourd’hui à la disposition des annonceurs et des agences partenaires cet outil inédit alliant créativité, réactivité et efficacité.

En ayant fait l’expérience, Mme Meryem Boutaleb, Directrice Générale de l’agence Adeesy affirme que « c’est un point de contact pertinent pour nos annonceurs avec des dispositifs innovants pour capter l’attention de leurs cibles ».

La régie développe également d’autres dispositifs innovants pour maximiser la portée des campagnes des annonceurs à travers des solutions omni-canales et un accompagnement personnalisé, de la recommandation au déploiement In-store :

Affichages et habillages de supports balisant le parcours shopper

DOOH : 2 réseaux d’écrans digitaux dans les magasins Carrefour et Supeco

Digital : Réseaux sociaux, Sites web

Expérientiel : Espaces d’animations et d’expositions à l’entrée et sur les parkings des magasins

En tant que filiale du Groupe LabelVie, Greentek Media s’appuie sur la stratégie « Multiformats » du Groupe, qui compte plus de 135 magasins dans 28 villes du Royaume; mettant ainsi à la disposition des marques une audience ciblée de plus de 8 millions de visiteurs par mois à travers des enseignes à fort taux de fidélisation : Carrefour Hyper, Carrefour Market, Carrefour Market Gourmet, Carrefour Express, Atacadao et Supeco.