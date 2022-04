Dr.Alaoui Yasmine nommée vice-présidente de Malteese Morrocan Council Coopération

Lancé le 23 Février à Casablanca lors de l’inauguration du Consulat Général de Malte, MMCC (Morrocan Malteese Council Cooperation ) a pour objectif de consolider et de développer les échanges et les relations déjà excellentes entre le Maroc et Malte.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

MMCC s’intéresse aux domaines de l’économie, la culture, l’éducation et d’autres domaines visant à améliorer l’attractivité territoriale des deux territoires dans un état d’esprit Win-Win.

A cet effet, les membres du comité exécutif à la tête du MMCC, en concertation avec son excellence Jerome Spiteri – Consul General de Malte au Maroc- et Madame Sofia Bennani – Présidente du MMCC – ont désigné Dr.Alaoui Yasmine, Professeure-chercheure à l’ENCG-Casablanca et experte en attractivité et marketing territoriale comme vice-présidente de l’MMCC et chargée de communication et RP.