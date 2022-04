2e tranche du projet Ocean Park Zenata : le groupe Mfadel marque son engagement pour le concept d’écocité

Dans le sillage de la première tranche d’« Ocean Park Zenata », qui a connu un remarquable succès, le groupe Mfadel annonce le lancement de la commercialisation de la deuxième tranche de ce projet immobilier qui constitue son porte-étendard en matière de construction durable et d’écoresponsabilité.

Le concept d’écocité, à savoir la prise en compte du respect de l’écosystème dans le développement de projets immobiliers, est au cœur de la démarche du groupe Mfadel, qui est un acteur majeur dans l’émergence de ce concept au Maroc. En effet, à travers le développement de la nouvelle ville écologique de Zenata, qui offre aux acquéreurs un lieu de vie sain et respectueux de l’environnement, le groupe Mfadel affirme son engagement résolu en faveur du concept d’écocité.

Un engagement qui se consolide

Cet engagement se renforce aujourd’hui, grâce notamment au lancement de la commercialisation de la deuxième tranche de ce projet résidentiel phare qu’est Ocean Park Zenata, dont la première tranche, lancée en juin 2021, a connu un énorme succès. Un succès qu’elle doit certes à ses équipements nobles et son emplacement stratégique, mais aussi à la renommée du groupe Mfadel qui avait déjà une référence en matière d’écocité, à savoir le projet Zenata Tower, qui a été sa première empreinte dans le système durable.

Située dans la nouvelle écocité de Zenata, entre Rabat et Casablanca, respectivement capitale administrative et capitale économique du Royaume, Ocean Park Zenata se caractérise par ses belles piscines, ses aires de jeux, ses équipements sportifs, la finition haut standing de ses résidences qui s’élèvent au milieu des espaces verts, son ouverture sur la mer, ou encore par sa promenade de 5,5 km qui invite à la détente et à la pratique du sport en plein air.

Ocean Park Zenata est un lieu synonyme de douceur, de tranquillité et de sécurité. Un lieu qui porte l’empreinte d’un groupe qui est un label de qualité et de crédibilité sur l’échiquier de la promotion immobilière et résidentielle au Maroc.

Le projet bénéficie d’un emplacement stratégique donnant accès à toutes les commodités nécessaires, le tout en face du parc de Zenata, et à proximité de la mer.

Le projet Ocean Park Zenata propose des Studios, Appartements et Duplex haut Standing allant d’une chambre + salon à 3 chambres + salon à partir de 480 000 DHS seulement !

Des équipements pensés pour vous :

Equipement sportifs

Piscines

Parking sous-sol

Résidence fermée et sécurisée

Caméra de surveillance

Gardiennage 24h/7j

Accès au parc de 8 hectares

Aire de jeux

Accès immédiat à l’autoroute A3

Commerces de proximité

A propos du groupe « Mfadel Immobilier »

Fondé dans le début des années 80 par son Président, M. Mohamed MFADEL, le Groupe familial s’est imposé dès lors comme la référence de l’immobilier moyen et haut standing au Maroc, en développant une stratégie et une politique orientée autour de la satisfaction client. Cet engagement permanent a permis de conforter l’image innovante et la réputation avant-gardiste du Groupe.