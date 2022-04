Maroc-Espagne : les liaisons maritimes devraient reprendre autour du 7 avril selon un accord préalable

Selon des informations obtenues par TelQuel Arabi, “le retour des croisières entre le Maroc et l’Espagne devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine”.

La même source précise que “les deux parties se sont mises d’accord sur une reprise le 7 avril. C’est le dernier accord entre les deux parties, mais il y a un ensemble d’arrangements qui peuvent retarder cette reprise, même s’il est certain qu’elle aura lieu pendant le mois d’avril.”

Le jeudi 31 mars, le roi Mohammed VI s’est entretenu avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Selon un communiqué du cabinet royal, lors de cet entretien, le roi a réitéré sa grande appréciation du contenu de la lettre qui lui a été adressée, le 14 mars, par le Premier ministre espagnol. Un message qui s’inscrit dans l’esprit du discours royal du 20 août 2021, et répond à son appel à “lancer une étape nouvelle et sans précédent dans les relations entre les deux pays”.

Le partenariat entre le Maroc et l’Espagne entre ainsi dans une nouvelle phase, basée sur le respect et la confiance, la concertation permanente et la coopération franche et sincère, toujours selon le cabinet royal.

À noter que le roi avait invité le Premier ministre espagnol à effectuer une visite au Maroc, suite à l’écriture de ce nouveau chapitre. La visite du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, prévue ce 1er avril, a été reportée. Ce dernier devrait donc accompagner Pedro Sánchez lors de son prochain déplacement prévu dans les “très prochains jours”.

Pour rappel, les liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne sont interrompues depuis le 20 mars 2020, en raison des restrictions sanitaires. Le Maroc a décidé de prolonger cette interruption en raison de la crise diplomatique entre les deux pays, après l’introduction clandestine en Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali, afin de se faire soigner.

(Article traduit de l’arabe par Ziad Drissi)