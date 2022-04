SMEIA lance la game BMW i, 100% électrique sur le marché marocain

Smeia s’apprête à présenter pour la première fois au Maroc la gamme BMW i, 100% électrique ; avec des lancements, en phase avec l’international, de deux modèles phares qui vont définir la nouvelle génération de l’électromobilité par BMW, à savoir, la toute nouvelle BMW i4 et la nouvelle BMW iX.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ces lancements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de Smeia en matière de commercialisation de véhicules électrifiés, initiée en 2018 avec le lancement des versions Hybrides rechargeables (PHEV) tels que la Série 530e, le 745e et le X5 45e xDrive.

En effet Smeia, comme à l’accoutumé, fait bénéficier ses clients de tout ce que propose la marque BMW en terme d’innovations et de technologies, dont l’électromobilité est désormais un axe incontournable.

Afin de réussir ce changement de cap technologique, Smeia a préparé avec rigueur et expertise son réseau de succursales BMW selon les standards BMW i ; et ce, à travers des investissements en terme d’équipements et outillages spéciaux, et en terme de formation et certification des équipes vente et après-vente

BMW GROUP : PIONNIER DE L’E-MOBILITE

Depuis le lancement du premier véhicule électrique de BMW en 2008, BMW Group n’a de cesse d’innover pour une mobilité électrique durable et performante. Le savoir-faire BMW a permis le développement de motorisations électriques et électrifiées performantes et respectueuses de l’environnement. De la BMW i3 en passant par les motorisations hybrides de la marque, la vision du groupe pour l’e-mobilité future se traduit par la nouvelle gamme BMW i. A l’horizon 2025, la gamme BMW présentera 25 modèles électrifiés, dont 12 modèles 100% électriques. En 2022, en plus des BMW iX et BMW i4, de nouveaux modèles électriques seront également révélés comme les BMW Série 3 et X1. La BMW Série 7 ne sera pas en reste avec le lancement imminent de la nouvelle BMW i7, une véritable révolution technologique et électrique dans un écrin luxueux et futuriste. Ces nouveautés sont en phase avec les ambitions assumées du groupe: se positionner parmi les leaders de la mobilité électrique, du numérique et de l’économie circulaire. L’objectif est clair : 7 millions de véhicules électriques et électrifiés BMW sur les routes mondiales à l’horizon 2030, dont deux tiers entièrement électriques. Le virage électrique de BMW Group est amorcé en accord avec ce positionnement, et avec l’aspiration d’innover en continu pour produire la voiture « verte » de demain.

La technologie BMW i ne cesse d’évoluer pour offrir une expérience de conduite électrique en harmonie avec « Le plaisir de conduire » BMW : plus de 20 ans dédiés au développement de la vision du futur de la mobilité. La gamme électrifiée et 100% électrique de BMW représente le fleuron technologique du groupe tourné vers un avenir respectueux de l’environnement et inscrit dans la durabilité et la performance.

LA TOUTE NOUVELLE BMW iX

Pionnier d’une ère nouvelle.

La BMW iX séduit par son plaisir de conduire sans émissions locales, son agilité tout en sportivité, sa polyvalence remarquable, mais aussi par son caractère résolument axé sur la durabilité. Dotée d’un design révolutionnaire et d’un intérieur aussi luxueux que spacieux, la BMW iX incarne une vision novatrice du SAV (Sports Activity Vehicle). Pensée pour la mobilité 100% électrique depuis le début de son processus de conception, elle dispose d’un nouvel éventail technologique permettant de relever les défis de demain. Grâce à son grand potentiel d’innovation en matière d’automatisation de la conduite, de modes de conduite et de connectivité, elle offre une expérience de mobilité premium sans égale sur le segment.

La BMW iX est proposée en deux motorisations, toutes deux équipées d’un système de transmission intégrale électrique : la BMW iX xDrive50, qui développe une puissance cumulée de 523 ch (385 kW) – consommation électrique en cycle mixte: 23,0 kWh/100 km, émissions de CO2 : 0 g/km, et la BMW iX xDrive 40, qui délivre 326 ch (240 kW) – consommation électrique en cycle mixte : 22,5 kWh/100 km, émissions de CO2 : 0 g/km. Equipé d’un groupe motopropulseur particulièrement efficient, mais aussi de cellules de batterie à la pointe de la technologie, le nouveau modèle annonce une autonomie maximale de 620 km en version BMW iX xDrive50 et de 420 km en version BMW iX xDrive40.

Design extérieur luxueux et moderne, intérieur spacieux et chaleureux.

Le caractère novateur de la BMW iX s’exprime également par son design extérieur. Le nouveau modèle dégage une aura aussi luxueuse que moderne grâce à son langage stylistique épuré et clairement structuré, au charisme du design extérieur, à ses proportions athlétiques typiques d’un SAV et à la précision de ses détails visuels. La double calandre BMW est produite au moyen de techniques de fabrication innovantes lui conférant des particularités auto-régénératrices, la surface de la calandre incorpore des caméras et des capteurs radars.

Les finitions « Magnétique » et « Athlétique » sont toutes deux proposées avec des jantes 21’’ aux motifs exclusifs. La finition « Athlétique » propose un pack Sport distinctif avec un design extérieur racé. Outre les jantes en alliage léger de 21 pouces proposées, des motifs de jantes supplémentaires de 21 et 22 pouces sont disponibles ainsi que des freins Sport (inclus dans le pack Sport).

L’habitacle de la BMW iX est conçu pour faire la part belle à la qualité de vie et au bien-être. Les espaces généreux et les sièges de conception nouvelle dotés d’appuie-têtes intégraux font régner une atmosphère luxueuse. Cette architecture offre également les volumes nécessaires aux éléments de rangement et à la console centrale conçue dans l’esprit d’un meuble haut de gamme. Dotée de touches sensitives et d’un sélecteur à bascule, la surface de commande revendique un style tout en modernité. Le cockpit permet au conducteur de se focaliser entièrement sur l’expérience de conduite grâce à l’affichage BMW Curved Display, au volant hexagonal et à la conception sans cadre du projecteur de l’affichage tête haute HUD proposé en option. Pour plus de personnalisation, trois intérieurs sont proposés.

Le système audio Harman Kardon Surround Sound System proposé de série délivre une qualité et une puissance sonore pointue et immersive, grâce à ses 18 haut-parleurs développant 655 watts pour un son Surround 3D optimal à toutes les places assises. Pour une expérience acoustique hors du commun, le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround aux 30 haut-parleurs et fonction 4D Audio avec caissons vibreurs de basse dans les sièges avant est proposé en option et développe 1615 watts. En plus de la protection acoustique des piétons, la BMW iX propose également une sonorité spécifique qui agrémente l’expérience unique de conduite procurée par le nouveau modèle en offrant des réactions acoustiques authentiques aux coups d’accélérateur et à la vitesse du véhicule. Disponible de série, la fonction BMW IconicSounds Electric enrichit le répertoire acoustique du modèle de nouvelles variantes issues d’une collaboration avec le compositeur de musique de film Hans Zimmer.

Production alimentée à 100% avec de l’énergie verte ; contrôle du sourcing et de la chaîne globale de production ; large proportion de matériaux naturels recyclés.

La BMW iX est produite à l’usine BMW Group de Dingolfing en Allemagne. La fabrication du véhicule lui-même ainsi que des cellules de batterie s’effectuera en intégralité avec de l’énergie verte. De plus, BMW Group acquiert lui-même le cobalt et le lithium nécessaires à la production des batteries haute-tension auprès de fournisseurs contrôlés par l’entreprise au Maroc et en Australie avant de les livrer aux fabricants de cellules de batteries.

Le principe de conception des moteurs électriques permet d’éviter l’emploi de terres rares dans les rotors. De plus, l’aluminium utilisé par l’entreprise est produit en utilisant de l’énergie solaire. Par ailleurs, la production de la BMW iX fait un usage judicieux des ressources naturelles comme en témoignent ses nombreux éléments en aluminium secondaire et en plastique recyclé. Son habitacle est orné de bois labellisé FSC (Forest Stewardship Council pour la gestion écologique), de cuir tanné avec de l’extrait de feuille d’olivier et d’autres matériaux naturels. Les revêtements et les tapis de sol sont fabriqués à base de matières premières telles que des filets de pêche recyclés.

Approvisionnement en matières premières pour les cellules de batterie: BMW Group s’approvisionne en cobalt durable au Maroc.

En 2019, BMW Group a signé un contrat de fourniture de cobalt avec la société minière marocaine MANAGEM Group. Le contrat, portant sur un volume de 100 millions d’euros, couvrira un cinquième des besoins du groupe en cobalt pour la fabrication de batteries électriques sur 5 ans.

Des caractéristiques de conduite parfaitement équilibrées.

La BMW iX réussit avec brio la synthèse d’un confort remarquable et d’une maniabilité tout en sportivité. Le nouveau modèle bénéficie d’une association intelligente de matériaux offrant une rigidité accrue et un poids réduit grâce à la structure en aluminium. Il est également doté de propriétés aérodynamiques optimisées conférant ainsi à la BMW iX un gain d’efficience et d’autonomie. La BMW iX offre une expérience de conduite sûre et confortable et séduit autant par son agilité que par son dynamisme. La nouvelle BMW iX xDrive50 est également équipée de la direction à 4 roues directrices Integral Active Steering et de freins Sport. Les deux moteurs électriques de la BMW iX peuvent délivrer instantanément leur couple maximal dès le démarrage, et le maintenir sur une très large plage de régime.

Le couple cumulé maximal s’élève à 630 Nm pour la BMW iX xDrive40 et à 765 Nm pour la BMW iX xDrive50. Cette conception maison garantit ainsi des performances et un plaisir de conduire accrus. La récupération adaptative d’énergie accroît encore davantage l’efficience et l’autonomie de la BMW iX.

Système de batterie haute tension dotée de cellules à la pointe de la technologie.

La cinquième génération de la technologie BMW eDrive comprend également une batterie haute tension dotée de cellules à la pointe de la technologie. La BMW iX xDrive 50 est équipée d’une batterie haute tension d’une capacité nette de 105,2 kWh (capacité brute : 111.5 kWh), tandis que la batterie de la BMW iX xDrive 40 revendique une capacité nette de 71 kWh (capacité brute : 76,6 kWh). L’unité de recharge combinée (CCU) de la BMW iX est conçue pour offrir une flexibilité élevée à la recharge. Ainsi, le nouveau modèle peut-être rechargé auprès d’une source de courant alternatif AC ou d’une source de courant continu DC, en affichant les temps de chargement suivants :

Données calculées sur la base de puissance du réseau électrique national.

L’autonomie électrique réelle dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.

Nouvelle génération du système de commande BMW iDrive. Large sélection de systèmes d’assistance à la conduite.

Proposée pour la première fois dans la BMW iX, la nouvelle génération du système d’affichage et de commande iDrive enrichit les interactions entre le conducteur et le véhicule, permettant ainsi de dialoguer naturellement avec le système. Basé sur la version 8 du système d’exploitation BMW, ce concept de commande est axé sur l’interface tactile de l’affichage BMW Curved Display et sur la communication verbale avec l’assistant personnel intelligent BMW, qui présente également de nombreuses améliorations.

L’affichage BMW Curved Display est un combiné 100% numérique composé d’un écran d’information de 12,3 pouces et d’un écran de contrôle central de 14,9 pouces logés derrière une surface en verre orientée vers le conducteur. L’assistant personnel numérique est doté de nouvelles fonctionnalités et affiche une nouvelle animation graphique quand il communique avec les occupants. Le nouvel arsenal technologique de la BMW iX présente un potentiel d’innovation et de développement considérable pour l’automatisation de la conduite et du stationnement, avec à la clé une possible implémentation de fonctions de Niveau 3 à moyen terme. Le système surveille les alentours au moyen de cinq caméras, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons.

La BMW iX est équipée de série de l’offre la plus complète de systèmes d’assistance jamais proposée sur un modèle de la marque, ainsi que de nombreuses innovations.

GAMME BMW iX MAROC :

La nouvelle BMW iX est proposée en deux versions : iX xDrive 40 et iX xDrive50 à partir de 1 005 000 DHS TTC.

Ces prix affichés incluent une borne de recharge 22 kW AC ainsi que deux câbles pour recharge publique et domestique.

En plus de la garantie de 2 ans des véhicules BMW i, les batteries sont garanties 8 ans.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE BMW i4

Le premier Gran Coupé tout électrique de BMW.

La BMW i4 est le premier modèle électrique BMW à offrir une expérience résolument axée sur le dynamisme. Pour la première fois, un modèle positionné au cœur du segment des familiales associe avec brio le plaisir de conduire sans émissions locales, une qualité de finition Premium sans compromis et une offre de personnalisation axée sur le client. La BMW i4 séduit ainsi par son niveau de sportivité typique de la marque et son autonomie convaincante sur les longues distances, tout en offrant le design élégant et la fonctionnalité d’un Gran Coupé 4 portes.

La BMW i4 est décliné en deux variantes : la BMW i4 eDrive40 (consommation électrique en cycle mixte: 20 – 16 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km) dotée d’une puissance de 340 ch (250 kW), d’une transmission arrière conventionnelle et d’une autonomie maximale de 590 km; et la BMW i4 M50 (consommation électrique en cycle mixte: 24 – 19 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km), premier modèle 100 % électrique de BMW M, doté d’une puissance de 544 ch (400 kW), d’une transmission intégrale et d’une autonomie maximale de 510 km en cycle.

La BMW i4 repose sur la cinquième génération de la technologie BMW eDrive avec ensemble intégré constitué du moteur électrique, de l’électronique de puissance & de la transmission, et avec cellules de batterie à la pointe de la technologie.

Elle permet une production instantanée de la puissance moteur, pouvant être maintenue sur une large plage de régime. La BMW i4 M50 dispose quant à elle de la fonction Sport Boost qui permet un déploiement de puissance instantané pour les deux moteurs électriques (puissance maximale et couple cumulé maximal de 795 Nm). Le nouveau modèle abat ainsi le 0 à 100 km/h en 3,9 s. La variante BMW i4 eDrive40, dotée d’un couple maximal de 430 Nm, accélère de 0 à 100 km/h en 5,7 s.

Données calculées sur la base de puissance du réseau électrique national.

L’autonomie électrique réelle dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.

La BMW i4 s’impose comme une référence du segment des familiales Premium en matière de sportivité durable, de confort et de praticité au quotidien. Concept « Gran Coupé » associant le niveau de confort et d’efficience typiques d’une berline à une interface des plus modernes. Design sportif élégant, proportions étirées propres aux coupés, ligne de toit fluide, quatre portes avec fenêtres sans cadre et hayon aux dimensions généreuses. Le bouclier avant est agrémenté de la double calandre BMW au design marquant dotée de caméras et de capteurs radar et à ultrasons discrètement intégrés. Les Phares avant sont élancés et disponibles avec la technologie BMW Laser en option.

La BMW i4 vous accueille dans une atmosphère Premium luxueuse au sein d’un intérieur spacieux et polyvalent. Le vitrage à isolation acoustique assure une ambiance feutrée, la sellerie Advanced et le volant Sport sont de série, pour une meilleure assise et une plus grande maniabilité. La BMW i4 dispose d’un large éventail d’options de personnalisation typique des modèles Premium, des options offrant un plaisir de conduire et un confort accrus, telles que le chauffage et la ventilation des sièges, la sellerie en cuir Vernasca et les selleries en cuir BMW Individual, la planche de bord en Sensatec ou en cuir, le pack M Sport Pro, l’éclairage d’ambiance, l’ouverture électrique du coffre, le système Hi-Fi Harman Kardon, le généreux toit ouvrant en verre inclinable et coulissant ou encore le contrôleur iDrive nouvelle génération.

A bord, la BMW i4 est équipé du système iDrive, du nouvel affichage incurvé BMW Curved Display de 14,9 pouces avec un écran d’informations de 12,3 pouces couplé à l’assistant personnel intelligent vocal BMW, affichant la version 8 du système d’exploitation BMW. La nouvelle BMW i4 dispose de près d’une quarantaine d’options d’assistance. A l’instar de la nouvelle BMW iX, la nouvelle BMW i4 est clairement axée sur la durabilité, avec l’utilisation raisonnée des ressources tout au long de la chaîne de valeur ainsi que la réduction autant que possible de l’empreinte CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du produit. La nouvelle BMW i4 est produite sur le site BMW Group de Munich, l’énergie utilisée dans la fabrication des cellules de batterie provient à 100% de sources d’électricité verte. Nombreux éléments sont fabriqués en matières premières secondaires, en matériaux naturels et en matériaux recyclés. La conception des moteurs électriques permet d’éviter l’utilisation des terres rares. Le processus d’extraction du cobalt et du lithium utilisés dans la batterie haute tension est durable, transparent et fait l’objet de contrôles permanents.