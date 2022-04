Nominations du Conseil de Surveillance chez Société Générale Maroc

Le Conseil de Surveillance de la Société Générale Marocaine de Banques s’est réuni le vendredi 25 mars 2022 sous la présidence de M. Khalid CHAMI, pour examiner l’activité de la Banque à la fin de l’exercice 2021 et les comptes arrêtés y afférents. Au titre de l’année 2021, le groupe Société Générale Maroc affiche de bonnes performances avec un Résultat net en progression de 71,33% en social.

En marge de ce conseil, Khalid CHAMI, au terme de son mandat de Président du Conseil de Surveillance, a fait part de son souhait de donner un nouveau tournant à sa carrière et a démissionné de l’ensemble de ses mandats d’administrateur au sein du groupe.

Au cours de son parcours de plus de 30 ans au sein du groupe Société Générale, Khalid CHAMI a occupé différentes fonctions notamment en tant que responsable mondial des ventes de dérivés actions et indices en France ainsi que la présidence du Directoire de Société Générale Maroc de 2012 à 2018 avant sa nomination en tant que président du Conseil. Le Conseil de Surveillance a tenu à remercier Khalid CHAMI pour sa forte contribution au rayonnement et à la transformation du groupe Société Générale tout au long de ses mandats.

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc a nommé Laurent GOUTARD en qualité de nouveau Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil a également nommé, Ali BENKIRANE, actuellement Directeur Général Adjoint, Membre du Directoire.

Désormais le Directoire de Société Générale Maroc est composé de 5 membres sous la présidence de Ahmed EL YACOUBI.

Laurent GOUTARD a à son actif une longue expérience dans le secteur bancaire international. Il a notamment exercé plusieurs fonctions au sein du réseau France avant d’occuper les fonctions d’Administrateur Directeur Général puis de Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques entre 1998 à 2004. En 2005, il rejoint la Komercni Banka, filiale du Groupe en République Tchèque, comme Vice-Président du Directoire et Directeur général puis Président du Directoire et Directeur Général à partir de 2004. En 2009 il est nommé Directeur de la Banque de Détail Société Générale en France. Depuis juillet 2019 il est Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer du Groupe Société Générale. M. GOUTARD est membre du Conseil de Surveillance de la Société Générale Maroc depuis juin 2019.

Ali BENKIRANE a exercé plusieurs fonctions au sein du Groupe Société Générale Maroc entre 2003 et 2017, avant d’être nommé en 2018 Directeur Général Adjoint de la Banque, en charge de la BU Corporate. Depuis janvier 2022, le périmètre de supervision de M. BENKIRANE est étendu aux activités Global Transaction Banking.