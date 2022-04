Inetum accueille pendant 2 jours les premiers candidats sélectionnés pour les 400 postes ouverts au recrutement.

Le groupe Inetum est une société internationale de services et de solutions digitales. Présent dans plus de 26 pays, le groupe s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Une offre qui a permis à l’ESN (entreprise de services du numérique) aux 27.000 collaborateurs de réaliser un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros en 2020. Au Maroc aussi, cette société aide ses clients, entreprises et institutions comprises, à tirer le meilleur du digital flow.

Dernier exemple en date : l’événement 48h Chrono Job XP. Comme son nom l’indique, cet événement phare du groupe Inetum est dédié au recrutement. Cette opération unique en son genre permet en effet à l’ESN de relever un défi de taille : rencontrer le plus de talents en un minimum de temps, de la réception du CV à la signature du contrat de travail, en deux jours seulement. Deux entretiens suffisent aux profils retenus pour obtenir immédiatement un contrat dans des projets de digitalisation nationaux et internationaux.

A la clé, pas moins de 400 postes à pourvoir cette année-là dans le groupe Inetum. En effet, le 48 Chrono Job XP est destiné aux candidats qui recherchent de nouvelles opportunités de carrière dans ce domaine. Ainsi, les consultants business solutions confirmés (SAP, Sage, Microsoft Dynamics…), les ingénieurs Data, les ingénieurs DevOps, les architectes Cloud, les product owners, les proxy product owners, les scrum master, les développeurs Java Full Stack, ou encore les développeurs Low Code pourraient rejoindre le groupe.

Derrière cette initiative inédite, la volonté d’Inetum au Maroc de répondre aux nouveaux besoins et usages du digital de ses clients, entreprises et institutions installées aussi bien au Royaume qu’à l’étranger, notamment dans les 25 autres pays où le groupe est présent. Au programme, présentation des différentes activités du Groupe pour faire découvrir aux candidats les projets sur lesquels ils pourront s’engager, puis deux entretiens avant de pouvoir décrocher son contrat de travail.

En effet, ses contrats de travail sont proposés à des profils IT mentionnés plus haut, dans le cadre de projets très variés, précisent les initiateurs. “Ce sont de multiples opportunités dans nos activités de consulting, de business solutions, de services d’applications et d’infrastructures…ou encore d’outsourcing”, explique Imad Haddour, Africa Area, General Manager. Pour ce faire, les recruteurs et managers d’Inetum, en quête de 400 nouveaux collaborateurs, sont mobilisés autour de ce boost de recrutement.

“Nous prenons le temps d’échanger avec chacun d’entre eux sur leurs compétences pour comprendre ce qui les motive et comment ils souhaitent évoluer, précise pour sa part Mehdi El Abed, Morocco Generall Manager d’Inetum. Nous leur faisons aussi passer des entretiens techniques pour projeter leurs expertises sur les bons projets et avec le bon accompagnement managérial”. D’après lui, le temps d’échange est “primordial”, tandis que la proximité est “très importante”.

Seriez-vous tentés par l’expérience 48h Chrono Job XP ? Il est toujours possible de bénéficier de cette opportunité inédite, en déposant votre CV sur inetum.com. “Nous avons reçu beaucoup de CV et certains candidats n’ont pas pu se déplacer sur les deux jours de notre événement 48h Chrono Job XP. Nous allons donc ouvrir d’autres sessions en gardant ce même principe de pouvoir obtenir un contrat de travail très rapidement parmi les 400 opportunités de carrière proposées par Inetum au Maroc”, promet Mehdi El Abed.