Remise des trophées de la 3ème édition du Prix de l’Enseignant(e) de l’année 2021

La ville de Marrakech a accueilli le samedi 26 mars, la cérémonie de remise des trophées du « Prix de l’Enseignant(e) de l’Année », organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Zahid et en coordination avec l’Association des Amis de l’École Publique.

Ce prix a pour ambition de rendre hommage aux enseignantes et enseignants, d’encourager leurs initiatives innovantes, de favoriser le progrès des pratiques pédagogiques et de valoriser l’excellence, en accord avec la loi cadre 51-17.

La troisième édition du prix, lancée le 20 mars 2021 à travers la plateforme dédiée oustadsana.com., s’est adressée aux enseignant-es du primaire de l’École Publique et des établissements IPSE.

Ce prix a récompensé l’enseignant-e qui a su mettre en œuvre le meilleur projet de classe ayant un impact direct et mesurable sur les apprentissages des élèves.

Les lauréats de cette 3ème édition sont :

Dans la catégorie « École Publique »

1er prix : Monsieur Khalid Bayla (Académie de Casablanca – Settat)

2ème prix : Madame Saadia Karroumi (Académie de Marrakech – Safi)

3ème prix : Monsieur Abdallah Wahbi (Académie de Souss-Massa)

Dans la catégorie « IPSE »

1er prix : Madame Fatima Moussabiq (Académie de Beni Mellal – Khénifra)

2ème prix : Monsieur Houcine Roual (Académie de Beni Mellal – Khénifra)

3ème prix : Madame Khadija Dadda (Académie de Marrakech – Safi)

Dans la catégorie « Éducation inclusive »

1er prix : Madame Safia Elifriki (Académie de Rabat – Salé – Kénitra)

2ème prix : Madame Asma Zbidi (Académie de Marrakech – Safi)

3ème prix : Madame Mina Daoudi (Académie de Rabat – Salé – Kénitra)

Initié en 2019 par la Fondation Zahid en partenariat avec l’AREF de Marrakech-Safi et en coordination avec l A.A.E.P, la 1ère édition du prix concernait la Direction Provinciale du Haouz. La 2ème édition est devenue régionale et la 3ème édition s’est élargie à l’échelle nationale, preuve de la formidable dynamique initiée par le prix dans le monde de l’éducation.

Pourtant, cette 3ème édition a dû se dérouler malgré les contraintes sanitaires de la pandémie et le confinement en vigueur. 135 candidats ont présenté un projet de classe qui ont concerné plus de 5000 élèves. 9 lauréats, 3 dans chaque catégorie, ont reçu un trophée et un prix pour les récompenser pour l’excellence de leurs compétences et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes.

Le succès de ce concours est un exemple qui incarne la coopération dynamique et intelligente entre l’Institution et la Société Civile, quand ils partagent la même vision autour de l’importance de l’école et des acteurs éducatifs dans la construction de l’avenir de notre société.