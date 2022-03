Maroc-Israël : signature d'un nouvel accord pour la liaison aérienne entre Marrakech et Tel-Aviv

Un nouvel accord a été signé entre l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et Israir. La compagnie aérienne israélienne proposera ainsi deux vols par semaine entre l'aéroport de Tel Aviv-Ben Gourion et l'aéroport Marrakech-Menara, pour une offre de 8.500 sièges dès la saison estivale entre avril et octobre 2022.

Par Ziad Drissi