Ford et Ford Fund soutiennent le programme «YD – MAJ For Equal Play» initié par Tibu Africa

Ford Motor Company réitère son engagement en faveur des communautés mondiales et les organisations humanitaires impliquées dans l’aide aux membres les plus vulnérables de notre société.

Par le biais de son partenaire mondial GlobalGiving, Ford Motor Company et Ford Fund – la branche philanthropique de Ford – font don de près de 350 000 dirhams en faveur de Tibu Africa afin de soutenir le programme «YD – MAJ For Equal Play».

YD – MAJ For Equal Play, est un programme qui vise l’inclusion des personnes en situation de Handicap, âgés de 10 à 16 ans. Il contribue à leur inclusion sociale par le sport tout en s’appuyant sur un programme intégré et multidimensionnel, qui leur offre un soutien axé sur le renforcement de l’estime de soi, la contribution au changement de la perception de ces jeunes dans les communautés et la préparation au marché du travail.

Le lancement de ce programme, coïncide avec la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées et constitue une occasion pour contribuer à la sensibilisation et la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Achraf El Boustani, Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne a déclaré : «Depuis plusieurs années, le Ford Fund travaille avec des organisations à but non lucratif pour soutenir les communautés dans le besoin. Ces efforts, ont été actés par plusieurs initiatives dans le monde, qui reflètent notre fort engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion. Chaque jour nous en apprenons davantage et nous savons que nous avons encore du travail à faire. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de collaborer, comme l’année dernière, avec Tibu Africa autour du programme YD – MAJ For Equal Play, qui contribuera grandement à soutenir les jeunes en situation de handicap, tout en assurant leur inclusion sociale. YD – MAJ For Equal Play offrira des espaces d’innovation et de créativité à travers le sport dans l’objectif de mettre en place une sensibilisation autour du handicap».

«Le programme de Tibu Africa pour les jeunes en situation de handicap, soutenu par le Ford Fund, ainsi que les autres programmes inclusifs que l’ONG propose, représentent l’exemple que nous voulons donner à la région et au monde entier» affirme de son coté Sara Minkara, conseillère spéciale pour les droits internationaux des personnes à mobilité réduite, auprès du Président des Etats Unis.

Ce programme s’adresse également aux parents, en particulier aux mères, afin de les accompagner sur des sujets importants concernant leurs enfants, notamment l’éducation positive, la création d’un environnement positif au sein de la famille ainsi que l’allègement de la charge mentale liée à la prise en charge d’un enfant en situation de Handicap.

L’initiative propose ainsi une programmation riche au profit de ces jeunes et de leurs familles. Des activités physiques et sportives adaptées sont ainsi proposées à travers trois séances par semaine. Les bénéficiaires du programme YD-MAJ For Equal Play suivront un programme technique et sportif autour d’une activité physique adaptée qui vise à favoriser leur développement et leur croissance.

Le STEM Sport (Science, Technology, Engineering & Mathematics), est aussi une action programmée pour les jeunes, elle leur permettra de mieux comprendre les disciplines scientifiques et à les pratiquer dans la vie de tous les jours grâce à un cursus basé sur le sport. L’apprentissage des langues étrangères, est également au programme à travers des ateliers de langue anglaise et française, visant à doter les bénéficiaires des compétences linguistiques nécessaires à la réussite scolaire et à la vie personnelle et professionnelle ultérieure.

Le programme YD – MAJ For Equal Play propose aussi des ateliers sur les histoires inspirantes de personnalités dans la même situation qui ont changé le monde, dans le but de prouver aux bénéficiaires que le handicape ne peut en aucun cas être un obstacle à la réussite. Des ateliers de créativité et de leadership sont aussi mis en place pour promouvoir la créativité des jeunes et la canaliser vers le développement social. Dans cette perspective, les bénéficiaires travailleront sur la création d’une bande dessinée sur le handicap. Cet exercice leur permettra de raconter leur histoire inspirante et servira de levier important pour le plaidoyer auprès des institutions ainsi que toutes les parties prenantes.

Des groupes de parole sont animés par des experts en développement personnel et des psychologues, dans le cadre d’ateliers visant à offrir aux bénéficiaires un espace sécurisé pour exprimer leurs sentiments, leurs peurs, leurs insécurités, leurs réalisations positives, leurs succès, etc. Notons que les intervenants répondent à ces sujets selon des approches scientifiques en la matière. En outre, les résultats de ces groupes de discussion sont pris en compte par l’organisation, afin d’améliorer en continu son approche d’intervention et donc de répondre aux besoins urgents et centraux de cette population.

« Nous saluons cette belle initiative entre Ford Motor Company et Tibu Africa pour financer le programme «YD – MAJ For Equal Play» au Maroc. Celle-ci est un autre exemple des nombreuses initiatives qui affirment l’engagement des entreprises américaines opérant au Maroc, qui apportent non seulement des investissements, des emplois de qualité et une technologie de classe mondiale, mais aussi un esprit de solidarité avec les partenaires au service des communautés au Maroc » a déclaré M. Lawrence Randolph, Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca.

«Tibu Africa, en tant qu’acteur principal de l’innovation sociale par le sport au Maroc, a choisi, depuis plus de 10 ans, de faire de la force du sport son allié pour proposer des solutions innovantes aux problématiques de société, notamment, l’inclusion des jeunes personnes en situation de handicap, l’éducation, l’autonomisation des jeunes, des filles dans les zones rurales mais aussi l’insertion socio-économique des jeunes en situation de NEET. YD – MAJ For Equal Play est justement un programme à fort impact socio-économique pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. À travers ce nouveau projet, nous ambitionnons de participer à une cause ayant une importance nationale. Nous sommes très heureux de mener cette nouvelle initiative innovante avec Ford, qui s’engage à contribuer à la croissance du potentiel de la jeunesse marocaine à travers ce partenariat », a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président fondateur de l’ONG Tibu Africa.

Le projet YD – MAJ For Equal Play se concentre également sur les mères des jeunes handicapés, considérées comme une cible principale du programme. En ce sens, il leur est réservé plusieurs actions, principalement :

– Des ateliers : Les mamans sont accompagnées à travers des ateliers autour de thèmes tels que l’éducation positive, la nutrition, etc. Ces derniers représentent des sujets importants pour contribuer au développement et à l’épanouissement de leurs enfants.

– Des séances de soutien psychologique : Alors que s’occuper d’un enfant en situation de handicap est une lourde charge mentale pour les mamans, le programme propose un accompagnement personnalisé déployé par ses psychologues et experts en développement personnel. Cette action se déroule dans le cadre de groupes de discussion qui permettent aux mamans de communiquer en toute transparence avec les experts ainsi qu’avec les autres mamans présentes.

– Activité physique : L’emploi du temps quotidien des mères est très chargé, ce qui les empêche de pratiquer une activité physique. Le programme leur donne accès à des séances de sport animées par des coachs sportifs en Fitness, Yoga, etc. Cela leur permet d’avoir accès à une activité physique qui leur assure une bonne santé.