Les coursiers Glovo bénéficient d'un congé maladie, d'un soutien parental et d'un e-learning gratuit au Maroc

Glovo, l’une des principales plateformes de livraison multi-catégories au monde, a partagé aujourd’hui une mise à jour majeure sur « The Couriers Pledge », un engagement annoncé en octobre 2021 par l’entreprise pour accroître les droits sociaux et les avantages offerts aux coursiers, quel que soit leur emploi ou leur statut au sein de l’entreprise.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le Couriers Pledge, qui a été créé avec les conseils du projet Fairwork, établit un nouvel ensemble de normes qui comprend des salaires horaires équitables, des prestations d’assurance supplémentaires et l’accès à la formation, à la sécurité et à des cours d’apprentissage gratuits. L’entreprise reconnaît que l’économie du travail représente une source de revenus importante pour les coursiers et souhaite offrir l’égalité d’accès aux droits sociaux et aux avantages pour les coursiers, indépendamment de la façon dont les coursiers travaillent avec la plateforme.

Depuis le lancement du programme en octobre 2021, Glovo Maroc propose:

Gains plus équitables – Tous les Glovers sont éligibles pour recevoir une récompense de fidélité lorsqu’ils atteignent un niveau défini de commandes livrées. Cette récompense est une compensation unique qui varie entre 3500 et 7500 Dhs.

Avantages d’assurance supplémentaires (sécurité à 360º) — Avec The Couriers Pledge, le régime d’assurance existant a été amélioré pour offrir aux coursiers encore plus de protection :

Congé maladie/ Accompagnement maladie : revenu journalier pendant 30 jours en cas de maladie, afin de les aider à récupérer sans se soucier de leurs revenus lorsqu’ils ne livrent pas de commandes.

Soutien parental : soutien financier aux coursiers après la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Dépenses urgentes : Une prestation Dépenses familiales urgentes est désormais disponible, consistant en un versement unique rapide en cas de difficultés familiales.

Sécurité et maintenance (Sécurité à 360º) — Fournir des cours de sécurité professionnelle aux Glovers, y compris une section sur la sécurité routière pendant le processus d’intégration.

Prendre soin de la communauté des coursiers — Aujourd’hui, plus de 360 Glovers bénéficient de cours gratuits dans différentes matières sur l’entrepreneuriat, les compétences informatiques ou les langues pour aider les coursiers à développer leurs compétences professionnelles via G learning et les langues via Busuu. Nous voulons ouvrir la voie aux coursiers pour qu’ils franchissent une nouvelle étape dans leur vie et développent leurs compétences.

Être à l’écoute fait partie de l’engagement de Glovo à prendre soin des coursiers. Une politique anti-discrimination a été mise en place pour éviter tout harcèlement envers les coursiers.

Sacha Michaud, Glovo Le co-fondateur de Glovo, a déclaré : “ En tant qu’entreprise, nous estimons que cette initiative établit une nouvelle norme industrielle pour une économie du travail plus juste. Chez Glovo, nous avons toujours été favorables à l’accès de nos coursiers à des droits sociaux plus étendus, quelle que soit leur relation contractuelle. D’ici 2023, nous prévoyons de collaborer avec environ 240 000 coursiers dans le monde et nous nous engageons à fournir à chacun d’eux de meilleurs droits et avantages sociaux tout en protégeant l’autonomie et la flexibilité qu’ils valorisentt.”

Majdouline El Idrissi, ambassadrice de l’impact social, Glovo Maroc, « Nous sommes ravis que le Maroc soit l’un des premiers pays au monde à bénéficier de cet engagement et nous pensons que nos efforts et notre soutien à notre écosystème local contribueront à élever l’industrie à travers le Maroc et nous sommes s’est engagé à l’achever d’ici la fin de l’année prochaine.”

Processus d’audit du travail équitable:

Les engagements pris par Glovo dans le cadre de The Couriers Pledge feront l’objet d’audits externes par Fairwork, et toutes les conclusions seront rendues publiques. En tant que partie indépendante, Fairwork n’approuve pas les pratiques de l’entreprise, mais évaluera et rendra compte des progrès réalisés par Glovo par rapport aux cinq principes de travail équitable de Fairwork.