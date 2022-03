Sitel lance le projet « Conversation At Heart », une fenêtre sur l’art pour stimuler les esprits

Sitel, société leader de centres de contacts, appuie son engagement pour le bien-être de ses collaborateurs. En effet, au sein de l’entreprise, l’espace de travail est considéré comme un élément clé pour l’épanouissement et la productivité des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour se développer et asseoir leurs compétences au sein de l’entreprise.

Depuis septembre 2020, Sitel Group ouvre ses portes aux artistes au niveau de ses sites dans le monde, à travers le projet « Conversation At Heart», pour créer des œuvres artistiques au sein des locaux. Cette initiative vise à inspirer, connecter et motiver les collaborateurs de Sitel Group, grâce au pouvoir de la création et de l’appropriation des œuvres d’art mise en place dans les espaces de travail.

Le Maroc n’est pas en reste, l’initiative «Conversation At Heart» se concrétise au niveau de l’un des sites de Casablanca et plus précisément, à Casanearshore, au sein de l’espace Carrière, où transitent les candidats et où a lieu l’expérience OnBoarding des collaborateurs. Un lieu d’une grande importance pour Sitel, conçu pour favoriser les rencontres entre les collaborateurs et leur épanouissement.

Ainsi, une œuvre artistique a été réalisée sur 15 panneaux de verre orné, par l’artiste de Street Art Mohamed Touirs Alias (Ed-oner), sur le thème de la conversation. Un thème qui reflète l’ADN de Sitel, notamment le dialogue, le métier de la relation client et la valorisation des collaborateurs, quel que soit leur âge, sexe, nationalité et culture. Le but est également de développer l’esprit d’appartenance des collaborateurs autour de l’image de marque de Sitel, et envers les valeurs de l’entreprise.

L’œuvre est réalisée sur deux grands murs, comportant chacun respectivement 8 et 7 panneaux, dont la hauteur est de 2,66m et la longueur est de 8,56m pour le premier mur et de 7 m pour le deuxième.

Selon Mohamed Touirs Alias (Ed-oner) : ‘‘Le projet a été réalisé en 4 jours et a été fait avec passion. Quand tout a été finalisé, après les croquis, les dessins et les différents échanges , j’ai eu des feedbacks très positifs des personnes impliquées dans le projet et ça fait énormément plaisir ! Je remercie Sitel de m’avoir fait confiance et surtout de m’avoir donné cette opportunité pour partager ma passion, avoir des échanges passionnants et créer de nouveaux liens’’.

Cette réalisation raconte l’histoire de l’entreprise au quotidien. Les collaborateurs constituent le cœur de cette œuvre artistique, qui présente des messages forts, tels que la connexion à l’autre, l’échange, le dialogue et l’esprit d’équipe. Toutes ces valeurs sont dévoilées autour d’un esprit relié étroitement à la ville, par le biais des monuments historiques de Casablanca. Une histoire commune valorisée par l’Art.