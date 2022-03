L’eau est au rendez-vous à la 11ème édition des portes ouvertes RADEEMA

RADEEMA (Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech), en partenariat avec l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift, la Direction Régionale de l’Office National de l’Electricité et d’Eau Potable (Branche Eau) ainsi que la Direction Régionale de l’Environnement, se donnent rendez-vous, du 28 au 31 Mars 2022, à la 11ème édition des JPO RADEEMA, sous le thème « Ensemble pour l’économie d’eau ».

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Professionnels, universitaires, élus et associations de Marrakech sont attendus le lundi 28 Mars à partir de 11 heures à la place 16 Novembre pour une découverte des efforts déployés, au quotidien, par la RADEEMA et les opérateurs et intervenants locaux du secteur de l’eau en vue de pérenniser l’alimentation en eau potable de la cité ocre ainsi que la sauvegarde de la ressource hydrique qui se fait de plus en plus rare.

Les JPO RADEEMA 2022 présentent également une occasion de partage quant aux enjeux et horizons de la bonne gouvernance du secteur de l’eau au niveau régional, en exposant les travaux de la commission tripartite RADEEMA/ABHT/ONEE Branche Eau en vue de répondre aux exigences de l’ensemble des parties prenantes et d’atteindre ainsi les objectifs attendus en terme de rationalisation de la consommation de cette ressource.

Par ailleurs, RADEEMA et ses partenaires misent sur la sensibilisation du jeune public en mettant à sa disposition des utiles ludiques d’apprentissage favorisant une éducation citoyenne à l’Eau. Au menu de ce programme, des projections et exposés thématiques visant une implication précoce face à la situation hydrique au niveau de la Région et qui nécessite, davantage, de prise de conscience collective pour une pérennisation durable.

RADEEMA, une parfaite adhésion au plan prioritaire d’eau

Les efforts de la Régie de Marrakech s’inscrivent en parfaite harmonie avec le plan prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 et le Plan National de l’eau qui trace la feuille de route sur 30 ans pour la période 2020-2050.

A ce titre, RADEEMA, à travers sa STEP, a permis de développer des ressources alternatives telles que l’eau réutilisée, permettant, l’arrosage actuellement des 14 golfs en exploitation avec 18 en perspective. La mobilisation de cette eau renouvelable, à hauteur de 33 millions de m3 par an, permet également à la Régie d’affirmer sa responsabilité sociétale en se tournant vers l’irrigation de la palmeraie de Marrakech et des 26 jardins et espaces verts de la ville.

RADEEMA s’investit au quotidien par sa mobilisation et son engagement pour améliorer en continu la performance de ses réseaux. Les actions entreprises, depuis 2013, RADEEMA ont permis aujourd’hui l’atteinte d’un taux de rendement du réseau d’eau potable de 78,5%.

Par ailleurs, et dans le but de sécuriser davantage l’alimentation de la ville en eau potable, la Régie vient de réaliser un 3e complexe hydraulique 30.000 m3, situé au nord de la ville, pour une enveloppe de 50 Millions de DH, accompagné d’une ossature Nord, Est et Ouest, pour un investissement de plus de 100 Millions de DH. Le nouveau réservoir permet de porter la capacité de stockage à 165.500 m3 et va permettre une autonomie de réserve de plus de 20 heures. Dans la même optique, RADEEMA prévoit à l’horizon 2023, de réaliser un transfert des eaux du Nord vers les deux autres complexes Sud, un projet budgétisé à 290 Millions de DH.