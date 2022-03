inwiDays :Une 10ème édition dédiée à l’essor de l’e-commerce

Placé sous le thème du futur de l’e-commerce, la 10ème édition de « inwiDAYS » a rassemblé, cette année encore, des participants et speakers de renommée nationale et internationale. L’événement a été clôturé par la consécration de 3 startups qui se sont distinguées en 2021 par l’innovation de leurs projets.

Les «inwiDAYS» sont de retour avec une 10ème édition qui était particulièrement riche en nouveautés. Cet événement, qui est désormais devenu un incontournable de la scène digitale et entrepreneuriale africaine, s’est tenu le 24 et 25 mars, sous la thématique : «E-commerce & innovations : à quoi va ressembler le modèle de demain?».

Lors des inwiDAYS, d’illustres panélistes et des speakers de renom sont intervenus tour à tour afin de débattre en profondeur des réalités et des opportunités du secteur, tout en partageant leurs expertises et retours d’expériences.

La thématique de cette édition, consacrée à l’e-commerce, a couvert 3 axes majeurs, à savoir : l’évolution du paysage de l’e-commerce, les perspectives d’innovations disruptives et les success stories marocaines qui ont marqué la scène startup.

En clôture, cette 10ème édition des inwiDAYS a célébré les startups distinguées en 2021 et a décerné 3 prix : la Meilleure start-up Made in Morocco, la meilleure startup à potentiel africain et la startup « coup de cœur du public ».

inwiDAYS s’est imposé, depuis son lancement en 2012, comme une plateforme de référence, d’échange et de débat autour des tendances du digital. Evénement incontournable des startups marocaines, inwiDAYS représente la matérialisation des efforts de inwi pour la mise en avant de la nouvelle économie digitale et son soutien à la croissance des startups marocaines.

L’événement, qui s’est tenu cette année sous format hybride, a été ouvert en présentiel à un nombre limité de participants et transmis en live sur les réseaux sociaux de inwi et la plateforme dédiée à l’entrepreneuriat « innov.inwi.ma ».

Les Startups primées lors de la 10ème édition de inwiDAYS sont :

La Meilleure start-up Made in Morocco : Cuimer ;

La meilleure startup à potentiel africain : Hsabati ;

La startup « coup de cœur du public » : Babelmdina ;