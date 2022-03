Arval Maroc Equipe ASTRAZENECA d’une flotte Toyota 100% hybride ! 

Précurseur dans la proposition de location de véhicules hybrides au Maroc, Arval Maroc franchit une nouvelle étape dans son plan stratégique “Mobilité durable”, en accompagnant la transition énergétique de son client AstraZeneca par l’équipement d’une flotte de véhicules Toyota 100% hybride !

Dans la gestion d’une flotte automobile d’entreprise, l’orientation vers une transition énergétique est désormais un enjeu stratégique. Cette démarche, rendue nécessaire par l’inévitable disparition progressive des motorisations diesel, est soutenue depuis de nombreuses années par le Groupe Arval et réaffirmée dans son programme stratégique Arval Beyond 2020/2025.

Une commande record pour Arval Maroc

A l’instar d’autres clients d’Arval Maroc, AstraZeneca a choisi de passer commande de 70 véhicules hybrides pour ses collaborateurs au Maroc. Le groupe pharmaceutique est ainsi équipé d’une gamme de véhicules hybrides de marque Toyota, qui parcourent, en ville, jusqu’à 60% de leurs trajets grâce à l’énergie électrique. Pour rappel, la marque Toyota, avec laquelle Arval Maroc souhaite encore renforcer son partenariat dans prochaines années, revendique déjà plus de 17,5 millions de conducteurs de ses véhicules hybrides à travers le monde.

Tout au long de ce processus de transition, AstraZeneca a pu compter sur l’expertise d’Arval Maroc pour changer son rapport à l’énergie dans la gestion de sa flotte, vers des alternatives plus responsables : “Les enjeux environnementaux changent la donne. Les prendre en considération dès aujourd’hui est une étape essentielle pour la pérennité de nos activités. C’est un engagement fort de notre Groupe, qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2025”, précise Rami Scandar, Country President d’AstraZeneca Maroc.

Un engagement continu pour la mobilité verte

Convaincu que les motorisations hybrides seront le standard du marché automobile à moyen terme, le Groupe Arval s’appuie sur son expertise pour optimiser l’ensemble des frais liés à l’achat, au coût opérationnel et à la revente de cette catégorie de véhicules, afin d’obtenir un TCO attractif et favoriser l’introduction de ces nouveaux modes de consommation, qui impliquent des comportements plus responsables et, surtout, une mobilité plus durable. Avec déjà plus de 170 véhicules hybrides mis en circulation au Royaume, Arval Maroc s’est donné pour ambition de devenir la référence du secteur en termes de mobilité verte.