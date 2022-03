Séquençage des espèces, sécurité alimentaire : les enjeux d’AfricaBP par Bouabid Badaoui, coordinateur marocain du projet

Pendant longtemps, des milliers d’espèces naturelles africaines ont été délaissées par la communauté scientifique internationale. Le projet African BioGenome Project (AfricaBP), qui réunit une centaine de chercheurs africains spécialisés en génétique et bioinformatique, espère en finir avec cette situation en opérant un séquençage des génomes de plantes, d’animaux, de champignons et autres organismes vivants originaires du continent africain. Le coordinateur marocain du projet, Bouabid Badaoui, explique à TelQuel la portée du projet et ses implications possibles pour le Maroc.

Par Omar Kabbadj