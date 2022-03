L’Oréal-Unesco organise une cérémonie de remise de prix dédiée aux 5 femmes chercheuses les plus méritantes

L’Oréal-UNESCO vient d’organiser, le 25 mars dernier, une cérémonie de remise de prix aux femmes scientifiques chercheuses dans le sillage du Programme «Jeunes Talents du Maghreb» qui vise à encourager les jeunes femmes à exceller dans leurs carrières scientifiques.

Cette cérémonie, qui s’est tenue en format hybride, a permis de primer cinq jeunes chercheuses maghrébines travaillant dans les domaines des sciences de la terre et de l’environnement, de l’informatique et de l’ingénierie, de la biotechnologie médicale et de l’informatique et de la technologie, de la biotechnologie médicale et des sciences biologiques.

«L’objectif des prix L’Oréal-UNESCO est de consacrer les jeunes femmes les plus méritantes qui poursuivent des recherches scientifiques exceptionnelles et de les aider à poursuivre de brillantes carrières scientifiques», a déclaré Mme Laila Benjelloun, Directrice Générale L’Oréal Maroc.

Pour l’édition 2022 de ce concours, 3 chercheuses marocaines, EL AHANIDI Hajar (chercheuse dans le domaine des sciences biologiques à l’Université Mohammed V de Rabat), LAALEJ Samah (chercheuse dans les domaines des Sciences de la Terre et sciences connexes de l’environnement à l’Université Moulay Ismail de Meknès) et TOUJGANI Ihssane (chercheuse dans le domaine des sciences biologiques à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan), ainsi que deux chercheuses tunisiennes, FILALI Hanen (chercheuse dans les domaines des Sciences de la Terre et sciences connexes de l’environnement à l’Université de Carthage, et LAJNAF Roua (chercheuse dans le domaine des sciences biologiques à l’Université de Sfax), se sont distinguées par la qualité de leurs travaux de recherche.

Ce programme, qui avait été lancé en 1998, fêtera cette année son 25ème anniversaire, mais aussi sa 15ème année au Maroc et sa 8ème année au Maghreb. Son organisation est le fruit d’une coopération internationale entre la Fondation L’Oréal et l’UNESCO.

Les cinq jeunes talents des pays susmentionnés ont chacune reçu un montant de 10 000 euros qui leur permettra de mener à bien leurs projets postdoctoraux.

LES MEMBRES DU JURY

LE JURY 2021 était composé de :

ABDELAZIZ BENJOUAD

Président du jury, vice-président du département Recherche & Développement

de l’Université Internationale de Rabat et professeur biologiste – Maroc

RAJAÂ CHERKAOUI EL MOURSLI

Membre résident de l’Académie des sciences et technologies Hassan II

Membre de TWAS Membre de l’Académie Africaine des sciences.

Faculté des sciences, Université Mohammed V Rabat – Maroc

KATIM ALAOUI

Directrice générale de la Fondation Mohammed VI pour la recherche

et la sauvegarde de l’arganier, responsable de l’équipe de recherche

en toxico-pharmacodynamie de la Faculté de médecine et de pharmacie

de l’Université Mohammed V – Souissi de Rabat – Maroc

SAFIA TAIRI

Directrice du Laboratoire de Physico-chimie Théorique

et de Chimie Informatique Faculté de chimie Alger – Algérie

MOURAD TELMINI

Professeur de physique à la Faculté des sciences Tunis El Manar

Président de l’Association Tunisienne de Métrologie

Vice-Président de la Société Tunisienne de Physique.