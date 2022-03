Signature d'une convention de partenariat et de coopération entre la Fondation MJID et l’Instance nationale des artisans et de l’industrie artisanale

La Fondation Marocaine pour l’Initiative et le Développement des Jeunes, connue sous son acronyme «Fondation MJID», et l’Instance Nationale des Artisans et de l’industrie de l’artisanat (INAIA) viennent de signer, en fin de semaine dernière à Casablanca, une convention de partenariat et de coopération. Cette convention vise la mise en œuvre de tout un ensemble d’activités, notamment socio-éducatives, et qui sont destinées à la catégorie des artisans traditionnels opérant au sein des différentes régions du Royaume.

La convention a été paraphée par M. AbouSoufiane ElKabouss M’jid, président de la Fondation MJID, et par M. Mohamed AitYechou, président de l’Organisation nationale des artisans et artisans. La cérémonie de signature a rassemblé plusieurs membres des bureaux des deux organismes, mais aussi différents responsables de différents groupements de coopératives et de représentants de plusieurs associations de la société civile. A cette occasion, M. AbouSoufiane ElKabouss M’jid s’est vu confier la présidence d’honneur de la cérémonie.

S’exprimant au sujet de cette convention de partenariat, AbouSoufiane ElKabouss M’jid, président de la Fondation Majid, a déclaré: «l’objectif de cet accord est d’offrir une base pour un échange d‘expertise qui soit solide, en plus de contribuer efficacement au développement de l’artisanat national, lequel joue un rôle très important pour l’économie nationale. Un tel accord apporte un soutien tangible aux artisans, que ce soit au niveau social, culturel et éducatif et promeut les produits issus de l’artisanat marocain».

Pour sa part, Mohamed AitYechou, directeur de l’INAIA, a souligné: «l’industrie traditionnelle marocaine est connue et reconnue dans le monde entier, ce qui nous invite naturellement à redoubler d’efforts en vue de la protéger et de la valoriser».

Il est à noter que la Fondation MJID est reconnue d’utilité publique et partenaire de la Fondation Mohammed V. Son siège central est situé à Casablanca, et elle supervise le fonctionnement d’un ensemble de centres sociaux, éducatifs, culturels et de la jeunesse au niveau national.

L’INAIA est une organisation non gouvernementale qui cherche à valoriser le produit national. Elle possède plusieurs succursales présentes dans diverses régions du Royaume.