Moundir Zniber : “La normalisation avec Israël a fonctionné comme une autoroute”

C omment s’est dessiné le deal entre Gaia Energy et Gandyr?

Il y avait une prise de contact avant la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Cette normalisation a donc fonctionné comme une autoroute et cela a encouragé cette vision d’amener du capital au Maroc. Au total, ce deal, c’est un an et demi de négociations.

Que comporte-t-il ?

Notre cœur de métier, c’est la production d’électricité verte, notamment en matière d’éolien. Ce deal va renforcer nos capacités et notre expertise. De son côté, notre partenaire israélien est notamment spécialisé en production électrique à partir de photovoltaïques. Les fonds israéliens devraient servir à financer un portefeuille de quatre projets, parmi les plus avancés que nous…