Guerre en Ukraine : ces diplomates et intellectuels qu’il aurait fallu écouter

Depuis 1997, année où l’OTAN entame son irrésistible expansion vers l’est de l’Europe, intégrant à tour de bras d’ex-républiques soviétiques, ils n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme. Leur inquiétude : que la Russie, poussée dans ses derniers retranchements, passe à l’acte guerrier. Leur prophétie s’est révélée exacte. Florilège.

L’Occident ne devrait pas sous-estimer à quel point de grandes puissances peuvent devenir impitoyables lorsqu’elles sont acculées.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

(…) Au cas où l’Occident parvient à repousser Moscou sur le théâtre des opérations ukrainien, tout en causant des dégâts considérables à son économie, poussant une grande puissance à bout, Poutine pourrait recourir à l’arme nucléaire. (…) Si l’Occident ne saisit pas les causes profondes du conflit, il ne pourra y mettre fin sans que l’Ukraine ne soit entièrement dévastée et que l’OTAN se retrouve en guerre contre la Russie” John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago, dans The Economist, le 11 mars 2022. Il a toujours été opposé à l’expansion de l’OTAN et alerte depuis 2014…