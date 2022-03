Sahara : Pedro Sanchez s'expliquera la semaine prochaine devant le Parlement espagnol

L’Espagne a opéré vendredi un changement de position radical sur son ex-colonie en se prononçant pour la première fois publiquement en faveur de la proposition d’autonomie du Maroc, alors qu’elle avait toujours prôné la neutralité, afin de mettre fin à une crise diplomatique avec Rabat.

« Le chef du gouvernement comparaîtra devant la Chambre des députés (…) pour rendre compte des conclusions du Conseil européen (…), du sommet de l’Otan » qui se tiennent jeudi à Bruxelles « et de ce nouveau cadre de relations avec le Maroc », a déclaré Isabel Rodriguez à l’issue du conseil des ministres. « Cela sera très probablement mercredi prochain », a-t-elle ajouté.

Ce virage diplomatique de Pedro Sanchez, qui a notamment pour but d’obtenir une « totale coopération » de Rabat sur le contrôle de l’immigration illégale, a été attaqué de toutes parts en Espagne et en particulier par la gauche radicale de Podemos, alliée des socialistes au sein de la coalition au pouvoir et favorable à l’autodétermination des Sahraouis.

Devant la presse, Isabel Rodriguez a de nouveau défendu l’accord avec Rabat qui permet « de mettre fin à une crise politique entre les deux pays ». « Nous travaillions depuis des mois » sur cet accord qui est « une bonne nouvelle pour notre pays », a-t-elle affirmé.

Ce changement de position de Madrid a rendu furieux Alger qui a rappelé samedi son ambassadeur à Madrid.

L’accord avec Rabat « n’affecte en rien la relation avec d’autres pays », « l’Algérie est aussi pour nous un partenaire solide, stratégique et prioritaire et un fournisseur d’énergie fiable », a assuré Isabel Rodriguez.

(avec AFP)