Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez en visite à Sebta et Melilia ce mercredi

Dix mois après sa dernière visite dans les deux enclaves, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez se rend à Sebta et Melilia à partir du 23 mars, a annoncé l’agence de presse officielle EFE.

La visite du chef de l’Exécutif du royaume ibérique intervient après l’annonce de la fin de la crise diplomatique avec le Maroc et l’engagement des deux pays voisins à respecter l’intégrité territoriale de chacun d’eux.

Lors de sa visite, Sanchez sera accompagné des gouverneurs des deux villes, Juan Jesús Vivas (Sebta) et Eduardo de Castro (Melilia).

Plusieurs médias locaux ont fait état, aujourd’hui, du début des travaux de levée de barrières et de barricades en béton aux postes frontaliers de Sebta et Melilia, en préparation à une réouverture éventuelles des frontières avec le Maroc. Rabat avait officiellement fermé les postes frontaliers en 2018 et 2019, respectivement.

Pour rappel, la dernière visite du responsable espagnol date du 18 mai 2021. Une visite qui intervenait suite au franchissement record de plus de 8000 migrants à Sebta.