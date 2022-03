Protection des données : signature d’une convention entre le ministère de l’Inclusion économique et la CNDP

Signée par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, cette convention porte principalement sur le développement du partenariat dans les domaines de la protection des données à caractère personnel, du respect de la vie privée et de la contribution à la confiance numérique.

Ce partenariat d’une durée de quatre ans vise à accompagner la mise en conformité du ministère et des institutions sous sa tutelle, en matière de protection des données à caractère personnel et de renforcement des capacités des ressources humaines opérant dans ce domaine.

Il s’agira en effet de formaliser l’adhésion du ministère et des institutions sous sa tutelle au programme Data-Tika mis en place par la CNDP, de promouvoir les compétences dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, et de veiller à la formation des ressources humaines en matière de respect de la vie privée et du déploiement de la confiance numérique.

À cette occasion, Sekkouri a relevé que ce partenariat “nouvelle génération” visait à mettre en œuvre les dispositions de protection des données au sein du département ministériel, des établissements sous sa tutelle et de l’écosystème de l’emploi et des compétences.

Pour sa part, Seghrouchni a relevé que le partenariat avec le ministère constituait “un nouveau virage adopté par la CNDP”, notant la nécessité d’inscrire la protection des données des personnes physiques dans sa dimension génératrice d’emplois et de revenus. En effet, la protection des données contribue fortement à la génération d’emploi dans toutes les régions du royaume, à travers notamment l’encouragement des investissements directs étrangers, a-t-il fait savoir.

S’agissant des programmes Data-Tika, le responsable a expliqué qu’ils obéissaient à une vision collaborative et visaient à favoriser la confiance dans la manipulation du data numérique, en particulier les données à caractère personnel, se félicitant de l’adhésion du ministère à cette initiative.

La signature de cette convention intervient dans le cadre de la Semaine de la confiance numérique, un événement qui se déroule du 21 au 25 mars courant sous le thème “La protection des données à caractère personnel : attractivité, compétences et génération d’emploi”.

La CNDP œuvre, depuis sa création en 2009, à vérifier que les traitements des données personnelles soient licites et ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux des individus.

(avec MAP)