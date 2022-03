Leila HADIOUI et SAMSUNG vous invitent à une première au Maroc

La nouvelle et 8e édition de Lh Fashion Show se tient ce 19 mars au cœur de la prestigieuse M. Avenue à Marrakech. Pour l’occasion, Leila Hadioui a choisi le tout nouveau théâtre Meydene pour dévoiler sa collection Croisière.

Un hommage à la rue, á l’esprit urbain, à la liberté retrouvée, à la ville de Marrakech et à sa nouvelle artère… La créatrice Leila Hadioui, toujours très inspirée, lève le voile sur sa nouvelle collection à travers un show parfaitement maîtrisé. Le glamour et le rétro sont les maîtres mots de cette collection croisière qui brise les codes et révèle un talent époustouflant.

Cette nouvelle collection est une fusion de tissus luxueux qui confère une esthétique haute couture aux looks rebelles qui épouseront les lignes architecturales de M. Avenue. Nouvelles silhouettes fluides, des formes larges et enveloppantes empruntées aux vestiaires de gentleman et sculptées dans des matières nobles puis pincées délicatement avec une touche de glamour.

Le tailleur traditionnel perd son aspect rigide au profit de lignes souples et fluides qui adoucissent les silhouettes sans perdre de leur caractère comme les tailleurs asymétriques oversize et déstructurés.

Les pièces séparées telles que les pantalons, les jupes et les vestes associées à des détails pratiques, offrent une polyvalence et une fonctionnalité de jour comme de nuit.

Toujours avant-gardistes, Leila Hadioui et Samsung nous plongent dans une expérience à travers le parcours immersif que propose le tout nouveau théâtre Meydene. L’événement sera par ailleurs relayé sur les réseaux sociaux afin de permettre à leurs communautés de partager ces moments d’exception. Et pour une première fois, le show sera disponible en streaming et en direct live sur les plateformes Facebook, Youtubeet Instagram.

DATE : SAMEDI 19 MARS

HEURE : 16H

LIEU : M AVENUE / MARRAKECH

Le compte à rebours est lancé…