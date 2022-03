La designer et architecte d’intérieur Meryam Lahlou lance sa nouvelle marque de mobilier d’art

Ce lancement est l’aboutissement de 15 ans d’expérience en tant qu’architecte d’intérieur et design, et la corrélation entre ses passions que sont la peinture, la photographie et le design.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La designer et architecte d’intérieur Meryam Lahlou lance sa marque de mobilier d’art. L’artiste expose sa toute nouvelle collection dans son atelier “ML Ateliers” (Meryam Lahlou Ateliers) qui est situé en plein cœur de Casablanca.

Pousser les matériaux jusque dans leurs derniers retranchements et exploiter au maximum les canons esthétiques, telle est la ligne créatrice qui sous-tend le travail de Meryam Lahlou.

Très attentive aux évasions que permet l’art, très à l’écoute de la nature et de ses moindres subtilités, la créatrice fait appel à sa passion pour la peinture et pour la photographie, et bien sûr à sa profonde connaissance de l’architecture et du design.

Meryam privilégie également l’investigation expérimentale et les matières naturelles.

À travers le choix des méthodes et des matériaux qu’elle utilise, l’artiste multiplie les références dans ses œuvres, tout en remettant constamment en cause les normes acceptées. La texture, les ombres, les reflets, les énergies et les lumières sont autant de pistes qu’elle aime explorer. Ses créations baignent en permanence dans un univers pluriel au sein duquel la nature règne toujours en maître. Son style se résume à l’alliance de plusieurs matériaux : du brut au métal, en passant par le bois, la pierre, le béton, le marbre…

La fabrication main prime sur tout le reste tout en laissant à la nature le soin de parfaire, à sa manière, chaque œuvre. Elle prône plus que jamais l’approche artisanale et manuelle, en privilégiant l’omniprésence de l’expérience humaine et en lui accordant la primauté sur tout le reste.

“Cette collection est le fruit d’un travail acharné qui a nécessité d’innombrables heures d’ajustements, de réflexions, de conceptions, de doutes et d’échecs, mais aussi de réussites, le tout au service de l’esthétique et d’une passion pour les formes et pour l’art”, a déclaré Maryam Lahlou. “Cette collection s’inspire également directement de la nature. Je suis fascinée par la nature. C’est une œuvre divine. Elle est à la fois imprévisible et authentique”, a-t-elle ajouté.