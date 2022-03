RENAULT célèbre le 50 e anniversaire de RENAULT 5 au salon rétromobile

En 2022, Renault 5 fête son 50e anniversaire. Un âge honorable et pourtant Renault 5 est plus que jamais dans le coup avec sa renaissance prochaine, prévue en 2024. Véritable symbole de la pop culture, elle a été vendue à plus de 5,5 millions d’exemplaires dans plusieurs pays. Pour un anniversaire exceptionnel, il fallait des célébrations ambitieuses. La marque va donc de façon régulière proposer de nombreux rendez-vous tout au long de l’année avec évènements, happening et opérations sur les réseaux sociaux.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Du 16 au 20 mars 2022, Renault est de retour à la 46e édition du salon Rétromobile à Paris, avec un stand dédié à l’emblématique Renault 5. 12 des plus belles versions historiques du modèle seront exposées aux côtés de Renault 5 Prototype.

« Nous sommes ravis de célébrer le 50e anniversaire de l’emblématique Renault 5 avec les passionnés, fans, journalistes, partenaires et clubs au Salon Rétromobile, l’un des salons automobiles anciennes les plus reconnus d’Europe. Sur le stand Renault, les visiteurs pourront

redécouvrir l’histoire du modèle et avoir un petit aperçu de l’avenir de la marque avec Renault 5 Prototype » a déclaré Hugues Portron, Directeur Renault Classic.

LE STAND RENAULT AU SALON RÉTROMOBILE

Le stand de la marque au salon Rétromobile est un véritable hommage à Renault 5. La forme même du stand de 820 m² est basée sur le logo créé à l’occasion des célébrations du 50e anniversaire.

Les 12 modèles historiques de la collection Renault Classic sont agencés en conséquence pour recréer le numéro cinquante. Sur le 5, les visiteurs pourront retracer l’histoire de Renault 5, depuis le lancement des premiers modèles sortant des lignes de production en 1972, à son digne successeur Supercinq. Juste à côté, les voitures formant le 0 mettent en avant la large gamme de couleurs « pop » proposée par Renault 5. La voiture de la culture pop, fille de mai 1968 et anticonformiste.

Enfin et surtout, les versions de course auront aussi leur place sur le stand en tant que modèles ayant contribué à forger le mythe, aux côtés de Renault 5 Prototype qui devrait arriver sur les routes en 2024.

Le stand présentera enfin la célèbre Renault Estafette, à côté de laquelle les visiteurs auront la possibilité de découvrir et d’acheter divers articles de la nouvelle ligne de produits dérivés, créée spécifiquement pour le 50e anniversaire de Renault 5.

12 MODÈLES HISTORIQUES SUR LE STAND

En parcourant le stand Renault en forme de 50, les visiteurs pourront découvrir 12 modèles historiques :

– Renault 5 TL, orange

– Renault 5 TL, vert

– Renault 5 L, jaune

– Renault 5 super production

– Renault 5 Alpine

– Renault 5 Le Car Van

– Renault 5 Turbo

– Renault 5 GTL

– Renault 5 électrique

– Renault 5 Police

– Renault Supercinq GT Turbo

– Renault Supercinq Baccara

Juste à côté, Renault 5 Prototype ouvre les visiteurs à l’avenir de la marque.

46E ÉDITION DE RÉTROMOBILE

La 46e édition de Rétromobile se tiendra du 16 au 20 mars 2022 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Le stand Renault sera situé dans le hall 7.3.

Dates et horaires :

Mercredi 16 mars 2022 : 10h-22h

Jeudi 17 mars 2022 : 10h-19h

Vendredi 18 mars 2022 : 10h-22h

Samedi 19 mars 2022 : 10h-19h

Dimanche 20 mars 2022 : 10h-19h