L’Institut Groupe CDG et le think-tank (Re)sources signent une convention de partenariat afin d’officialiser et de renforcer leur collaboration dans le cadre de projets de recherche partenariale collaborative

Ce partenariat est fondé sur le principe de complémentarité entre les deux entités : d’une part, l’expertise de (Re)sources sur les problématiques d’accès aux services essentiels (eau, assainissement, électricité, gestion des déchets, mobilité, nouvelles technologies…) au service d’un urbanisme durable et du bien-être, et d’autre part, les ambitions et la détermination du Groupe CDG à accompagner davantage les collectivités territoriales en mettant à leur disposition son expertise et on savoir-faire reconnus.

Ses objectifs sont multiples et doivent permettre d’avoir une vision élargie et approfondie de sujets qui concernent et impliquent les deux entités, dans le contexte marocain. Au travers de positions partagées tant sur le fond des politiques de développement territorial que du point de vue de leurs implications, l’Institut Groupe CDG et (Re)sources ont pour ambition de fournir une base informationnelle scientifique pour décrypter les tendances liées aux évolutions et dynamiques urbaines nationales et ce, au gré des sujets de travail et de recherche.

La seconde ambition est d’animer un dialogue par des débats réguliers visant à mettre en valeur les initiatives locales en matière d’accès aux services essentiels et à donner une impulsion aux solutions qui s’inscrivent dans une dynamique de progrès économique, de bien-être des populations et d’inclusion sociale.

Un groupe de travail sera constitué, réunissant des représentants des deux entités, en vue d’évoquer des questions qui concernent le développement territorial, notamment en matière de services essentiels et d’identifier les sujets prioritaires au regard des intérêts du Groupe CDG et de ses partenaires.