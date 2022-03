L’édition 2022 des Forums Internationaux de l’Etudiant : Le rendez-vous de l’orientation par excellence pour contribuer  à construire le Maroc des Compétences 

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2022 des Forums Internationaux de l’Etudiant compte six rencontres cette année, dans les régions de (Béni Mellal 11-12 mars, Marrakech 18-19 Mars, Casablanca 24-27 Mars, Rabat et Tanger (31 mars et 1er Avril) ainsi que le Forum des licences, Masters et de la formation continue les 20 et 21 Mai. Dédiés à l’orientation des bacheliers, étudiants et parents pour les aider à connaître toutes possibilités d’études et de carrières, ces événements représentent des références où les jeunes peuvent puiser toutes les informations nécessaires pour élaborer leurs parcours éducatif et professionnel.

Cette année, les Forums Internationaux de l’Etudiant réunissent les universités, les établissements supérieurs, professionnels et techniques, publics et privés, du Maroc et de l’étranger…

« Les acteurs de la formation qui sont présents aux différents Forums cette année esquissent un dispositif d’orientation exhaustif à même de mieux préparer nos milliers de visiteurs, à exploiter leurs talents, à renforcer leur employabilité et à se projeter plus sereinement dans l’avenir. » précise Mohcine Berrada, Président du Groupe l’Etudiant Marocain, avant d’ajouter « Plus de 1600 licences sont disponibles aujourd’hui. Certaines sont connues. D’autres le sont moins. Dans ce sens, le Forum de l’Etudiant est une occasion unique pour les bacheliers et étudiants de connaître à partir de la source toutes les opportunités d’études et d’ouvertures qui s’offrent à eux, et de ne pas se cantonner, par méconnaissance, aux cursus classiques ».

Placée sous le thème « Ensemble pour construire notre Maroc des compétences » cette édition 2022 connaît une grande nouveauté, dans le sens où le Forum International de Casablanca qui aura lieu du 24 au 27 mars au Parc d’exposition de l’Office des Changes, sera organisé par Jadara -Fondation reconnue d’utilité publique – en partenariat avec le Groupe l’Etudiant Marocain.

La Caravane Jadara by Fondation Marocaine de l’Etudiant, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté a pour ambition de favoriser l’information et l’orientation des jeunes issus des établissements de protection sociale pour distribuer des bourses d’excellence. « Dans la lignée de la valorisation du capital humain et des capacités des citoyennes et des citoyens comme levier premier d’égalité des chances et d’inclusion active, ce partenariat a la volonté de contribuer à construire un Maroc des compétences porté par une jeunesse outillée par son savoir, solidaire par ses valeurs et audacieuse par son ouverture sur le monde, tel que recommandé par notre Nouveau Modèle de Développement » conclut Mohcine Berrada.

Acteur majeur de l’information et d’aide à l’orientation et partenaire principal du secteur de l’éducation-formation au Maroc, le Groupe l’Etudiant Marocain cumule plus de 30 ans d’expérience au cours desquels il a valorisé le système d’enseignement et de formation afin d’accompagner les élèves et étudiants à mieux construire leur avenir.

Le calendrier des Forums Internationaux de L’étudiant

Forum de l’Etudiant Béni Mellal : du 11 au 12 Mars à la salle Omnisport

Forum de l’Etudiant Marrakech : du 18 au 19 Mars à la salle du club des Avocats

Forum International de l’Etudiant Casablanca : du 24 au27 Mars au parc d’exposition de l’Office des Change

Forum de l’Etudiant Rabat : du 31 Mars au 01 avril à l’hôtel Sofitel Jardin des Roses

Forum de l’Etudiant Tanger : du 31 Mars au 01 avril au Palais Moulay Hafid

ForAction (Forum des Licences-Masters et de la Formation continue : du Vendredi 20 au Samedi 21 Mai