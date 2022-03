La marque de luxe de QNET dévoile sa nouvelle pièce, qui se pare de teintes d'or rose.

Créée dans un esprit d’élégance et de sophistication, Bernhard H. Mayer, la marque suisse de montres et de bijoux de luxe de QNET, dévoile une nouvelle collection prestigieuse.

CÉLÉBRER CHAQUE MINUTE AVEC ÉLÉGANCE ET ÉMOTION

La collection de montres de Bernhard H. Mayer, Lurve, poursuit sa tradition d’excellence avec des garde-temps extrêmement élégants et parfaitement contemporains, qui accompagneront leur porteur à chaque moment important de sa vie. Emblèmes de l’horlogerie suisse et de son savoir-faire artisanal, les deux chefs-d’œuvre jumeaux se distinguent par leur conception, mais partagent tous deux une inspiration née des flammes de l’amour.

Jeu de textures et de finitions, la montre Lurve est conçue pour ceux qui sont à l’affût d’un design minimaliste qui ne fait aucun compromis sur le style. La montre rappelle l’horizon avec son cadran Champagne Sunray et ses index en or rose. Associée à un bracelet en cuir végétal de couleur assortie, cette montre ne manquera pas de surprendre son porteur par son design à la fois subtil et fonctionnel.

La montre Lurve Diamond ajoute, quant à elle, de l’éclat à toute personnalité grâce à la brillance de 12 diamants nacrés d’or aux tons chauds. Le cadran Silver Sunray et le bracelet en acier inoxydable Rose Gold représentent une ré imagination moderne de l’intégration des diamants sur une montre, ce qui rend cette montre parfaite pour toute femme contemporaine.

« Lorsque nous avions conceptualisé cette nouvelle collection, notre intention était d’apporter une touche d’éclat et de luxe à cette pièce et de la rendre digne pour être offerte à un être cher », déclare Malou Caluza, directeur général de QNET. « Nous adorons la manière avec laquelle cette nouvelle pièce plait au plus grand nombre et nous sommes convaincus qu’elle apportera beaucoup de joie et de gaieté à ses futurs acquéreurs. »