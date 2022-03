Produits alimentaires : comment le gouvernement compte approvisionner les Marocains durant le ramadan

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a présidé le 14 mars une réunion de coordination au sujet de l’approvisionnement en produits alimentaires à l’approche du mois de ramadan. Une réunion marquée par la présence du ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, du ministre de l’Agriculture Mohammed Sadiki, de la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui et du ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour.

Par Aymane Jaouhar