Crise en Ukraine : quel impact sur notre économie ?

Même si elle a lieu à près de 5000 kilomètres de nos cieux, l’intervention russe en Ukraine aura un coût pour le Maroc. Selon une récente estimation faite par le Policy Center for the New South (PCNS), la guerre devrait coûter au royaume entre 1 et 2 % de son revenu national. Le think tank rattaché à l’OCP prévoit une contraction de l’économie nationale en raison de sa dépendance aux prix des matières premières et du blé, de l’huile et des hydrocarbures. Autant de ressources produites à la fois par la Russie et l’Ukraine, et dont l’importation à partir d’autres marchés risque de peser lourd pour les finances du pays.

Pression sur l’alimentaire et l’énergie

Les importations de blé pèsent pour près de 1,4 % du PIB marocain, selon la récente étude du PCNS. Suite au conflit russo-ukrainien, la…