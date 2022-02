Agriculture : le pays à sec

Confronté à une longue période de sécheresse, le Maroc voit sa saison agricole bouleversée par un faible niveau de précipitations et de ressources hydriques. Dans un pays parmi les plus vulnérables face au stress hydrique, le Maroc apparaît pris en étau, fragilisé par sa politique agricole dont les bases, posées par le Plan Maroc Vert, font la part belle à une agriculture toujours plus gourmande en eau et dont une grande partie reste destinée à l’export.