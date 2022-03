Ukraine : le groupe d’étudiants marocains a quitté la ville de Soumy

Il y a une semaine, Jihane, une des étudiants du groupe concerné, s’exprimait sur un live Instagram : « La situation est de plus en plus périlleuse, nous craignons pour notre vie (…) La ville est complètement bloquée par des soldats armés et des chars (…) les trains sont bloqués aussi ».

Selon le second de l’ambassade marocaine en Ukraine, Hicham Soubata, interrogé par TelQuel, les conditions étaient très difficiles. Les habitants de la ville de Soumy manquaient de denrées alimentaires et subissaient des coupures d’électricité ainsi que des coupures de connexion par moments.

Le groupe de Marocains n’avait aucun moyen de sortir de la ville, ce qui a mené le ministère des Affaires étrangères et des Marocains résidant à l’étranger à entamer des négociations « sensibles » pour rapatrier les Marocains présents à Soumy, coincés dans les affrontements entre les armées russe et ukrainienne.

Ce groupe a finalement réussi à quitter la ville pour rejoindre Lviv (ouest de l’Ukraine) après plus de 28 heures de trajet, empruntant les couloirs humanitaires proposés par les Ukrainiens explique Hicham Soubata.

Le responsable de l’ambassade marocaine a également mis en évidence la difficulté des actions dans ces circonstances. En effet « il y a toujours des imprévus » et l’ambassade n’agissait « pas à l’heure mais à la seconde » a-t-il ajouté, confiant qu’ils ont été contactés par les autorités ukrainiennes vers minuit afin de préparer l’évacuation des ressortissants après l’ouverture des couloirs humanitaires.

Aujourd’hui, deux jours après cette ouverture, le compte officiel de l’ambassade du Maroc en Ukraine a annoncé qu’une bonne partie du groupe évacué de la ville de Soumy a pu rejoindre la Pologne, ce qui a permis aux étudiants de quitter ces zones de conflit et d’aspirer, enfin, à un éventuel rapatriement.