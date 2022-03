Ukraine : le ministère des Affaires étrangères entame les négociations pour rapatrier les Marocains coincés à Soumy

La situation est de plus en plus périlleuse, nous craignons pour notre vie », témoignait Jihane une étudiante “prise en otage” dans cette ville située à 30 kilomètres de la frontière russe et cible d’attaques de l’armée russe, dans un live Instagram. Et d’ajouter : “La ville est complètement bloquée par des soldats armés et des chars (…) les trains sont bloqués aussi”.

Depuis plusieurs jours, les étudiants marocains alertent sur leur situation dramatique : aucun moyen de sortir de la ville n’est possible, au risque d’être atteint par une balle.

D’après nos informations, le ministère des Affaires étrangères et des Marocains résidant à l’étranger s’est saisi de l’urgence et a entamé les négociations pour rapatrier “la vingtaine de Marocains présents à Soumy”.

Des négociations “sensibles” nous précisent nos sources en raison de la présence de forces russes mais aussi ukrainiennes dans la zone.